Стало известно, где сейчас Вадим Титушко, ставший антигероем Майдана (фото)

Со времен Революции Достоинства в украинском языке появилось новое слово "титушки". Оно происходит от фамилии Вадима Титушка и означает людей, которые за деньги разгоняют мирные протесты и устраивают провокации.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост военного и пластуна Юрия Юзича в Facebook рассказывает, где находится Вадим Титушко.
"Десятилетие Революции Достоинства будет не полным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия прибавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках. В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72 бригады "Чорні запорожці", - говорится в посте.
Вадим Титушко присоединился к ВСУ в апреле 2022 года. Сегодня он младший сержант и командир отделения.
Вадим Титушко (крайний справа) воюет в ВСУ (фото: facebook.com/serdukus)
В комментариях можно найти много одобрений и подтверждений этой информации:
Парень стал известен после нападения на журналистов во время мирной акции "Вставай, Україно". В феврале 2014 появилась информация, что Титушко перешел на сторону "майдановцев", но подтверждений этому нет.
В 2018 году Вадим снова стал фигурантом уголовного дела. Он совершил разбойное нападение в Киевской области, после чего его объявили в розыск. В августе 2020 года Титушка отправили под домашний арест.
В сентябре 2022 года уголовное дело было закрыто.
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