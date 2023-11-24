Стало известно, где сейчас Вадим Титушко, ставший антигероем Майдана (фото)

"Десятилетие Революции Достоинства будет не полным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия прибавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках. В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72 бригады "Чорні запорожці", - говорится в посте.

Вадим Титушко присоединился к ВСУ в апреле 2022 года. Сегодня он младший сержант и командир отделения.

Вадим Титушко (крайний справа) воюет в ВСУ (фото: facebook.com/serdukus)

Как отреагировали украинцы

В комментариях можно найти много одобрений и подтверждений этой информации:

"Підтверджую. Воює".

"Вчорашні злочинці - сьогоднішні герої. Може й таке бути. Але пробачати й списувати його негативний внесок в історію, теж не треба. Хто зна скільки мирних майданівців постраждало від його дій".

"Тітушка" Тітушко не один такий. Воюють багато таких, кому до 24.02 руки б не подали. А багато великих патріотів досі не добігли до ТЦК, все щось заважає".

"Цікавий факт. Але люди міняються, це правда. Міняє нас публічність і виклики. Не міняються лише ледарі та рагулі. Багато майданівців загинуло на фронті, багато тих хто не був на майдані теж, наша мета поважати сильних і говорити за сильних і забути й не говорити про слабких".

Кто такой Вадим Титушко

Парень стал известен после нападения на журналистов во время мирной акции "Вставай, Україно". В феврале 2014 появилась информация, что Титушко перешел на сторону "майдановцев", но подтверждений этому нет.

В 2018 году Вадим снова стал фигурантом уголовного дела. Он совершил разбойное нападение в Киевской области, после чего его объявили в розыск. В августе 2020 года Титушка отправили под домашний арест.

В сентябре 2022 года уголовное дело было закрыто.