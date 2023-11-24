Стало відомо, де зараз Вадим Тітушко, який став антигероєм Майдану (фото)

"Десятиліття Революції Гідності буде не повним без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах. У це тяжко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72 бригади "Чорні запорожці", - йдеться в дописі.

Вадим Тітушко долучився до ЗСУ у квітні 2022 року. Сьогодні він молодший сержант і командир відділення.

Вадим Тітушко (крайній праворуч) воює в ЗСУ (фото: facebook.com/serdukus)

Як відреагували українці

У коментарях можна знайти багато схвалення та підтверджень цієї інформації:

"Підтверджую. Воює".

"Вчорашні злочинці - сьогоднішні герої. Може й таке бути. Але пробачати й списувати його негативний внесок в історію, теж не треба. Хто зна скільки мирних майданівців постраждало від його дій".

"Тітушка" Тітушко не один такий. Воюють багато таких, кому до 24.02 руки б не подали. А багато великих патріотів досі не добігли до ТЦК, все щось заважає".

"Цікавий факт. Але люди міняються, це правда. Міняє нас публічність і виклики. Не міняються лише ледарі та рагулі. Багато майданівців загинуло на фронті, багато тих хто не був на майдані теж, наша мета поважати сильних і говорити за сильних і забути й не говорити про слабких".

Хто такий Вадим Тітушко

Хлопець став відомим після нападу на журналістів під час мирної акції "Вставай, Україно". У лютому 2014 року з'явилася інформація, що Тітушко перейшов на бік "майданівців", але підтверджень цьому немає.

У 2018 Вадим знову став фігурантом кримінальної справи. Він здійснив розбійний напад у Київській області, після чого його оголосили в розшук. У серпні 2020 року Тітушка відправили під домашній арешт.

У вересні 2022 року кримінальну справу закрили.