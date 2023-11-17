В Киеве ветеран обвинил в мошенничестве волонтеров, которые собирали деньги на ВСУ: детали

Участник украинско-российской войны обвинил благотворительный фонд "Врятуй рідну країну", который собирает в Киеве деньги якобы на ВСУ, в мошенничестве. "Волонтеры" угрожали военному и насмехались над его ранением. Против организации полиция уже возбудила дело.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военного и активиста Олега Симороза в Twitter .

Что известно об инциденте

"Волонтеры-мошенники, которые собирают наличные деньги в Киеве, теперь используют титушек и продолжают обманывать людей. Сегодня с неравнодушными гражданами мы посетили одну из точек сбора наличных мошеннической организации "Врятуй рідну країну", которую возглавляет Николай Осаула. Меня, как ветерана, переполняют эмоции, потому что за эти несколько часов, которые мы были на месте, были угрозы, насмешки над ранеными военными и титушками", - пишет Симороз.

Представители организации "Врятуй рідну країну" 16 ноября вечером собирали донаты возле станции метро "Героев Днепра". Молодые люди были в форме и заявляли, что средства идут на ВСУ. Пожертвования люди давали наличными в ящик.

"По разговору с ними мы узнали, что они не служили и, соответственно, у них нет никакого морального права одевать мультикам. Мы узнаем, что они работают здесь за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд из денег, которые люди донатят на ВСУ. Поскольку это наличные, то учет невозможен, именно поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных. Дальше часть денег на карман, ну и на ВСУ немного. Схема тупая как дверь", - добавил ветеран.

"Волонтерам" из фонда "Врятуй рідну країну" платят заработную ставку из донатов граждан (фото: Twitter/Олег Симороз)

Он также отметил, что позже на место сбора донатов приехали и титушки. Среди них - Карен Мелькумов, который раньше вел бизнес в оккупированном Крыму.

"Он решил даже мне угрожать. Далее приехали работники Оболонского районного управления полиции города Киева. Они делали все, но не пытались установить мошенников. Далее приехал решала "Дядя Витя" и его родственник Коля Осаула, он директор этого фонда. С ним приехали" титушки - тупое быдло, которое смеялось с моего ранения и службы, рассказывали мне, что форму могут носить все, а не только военные", - рассказал Симороз.

После этого титушки начали "быковать", ведь поняли, что их больше и они сильнее присутствующих там активистов.

Добавим, что позже правоохранители задержали пятерых представителей благотворительного фонда. Полиция квалифицировала событие как мошенничество. В рамках расследования полиция проверит представителей волонтерского фонда и документы учреждения.