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Сенцов стал отцом в четвертый раз и показал новорожденного сына

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Воскресенье 04 декабря 2022 12:46
Сенцов стал отцом в четвертый раз и показал новорожденного сына Фото: Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз. Мальчика назвали Демьяном.

Фото малыша и его мамы Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook.

"В эти трудные для нас всех времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" - написал счастливый режиссер.

Сенцов стал отцом в четвертый раз и показал новорожденного сына

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Сейчас Олег Сенцов находится в рядах ВСУ и защищает Украину от российских захватчиков. Сына ему подарила супруга, Вероника Вельч. Пара зарегистрировала брак летом 2022 года, и сейчас Вероника находится в Вашингтоне.

Сенцов стал отцом в четвертый раз и показал новорожденного сына

Фото: Олег Сенцов и Вероника Вельч (facebook.com/oleg.sentsov)

Демьян стал четвертым ребенком украинского режиссера. До 2016 года у него был брак с женой Аллой. Причиной развода Сенцов назвал то, что Алла поддержала аннексию Крыма.

От первого брака у него двое детей: 20-летняя дочка Алина и 18-летний сын Владислав, у которого были диагностированы расстройства аутического спектра. Во время тюремного заключения в России, детьми занималась бабушка и мама. Но в 2020 году они переехали к отцу в Киев.

Еще одну дочку Олегу Сенцову родила журналистка Юлия Бабич - Эмма родилась 5 февраля 2021 года.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Олег Сенцов снова женился.

А также мы писали о том, что стали известны детали об отношениях Юлии Бабич и Олега Сенцова.

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