Netflix прославить Фільм Олега Сенцова на весь світ: що відомо

Прем'єра фільму відбулася на 78-му Венеціанському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти". В Україні фільм вперше показали на Київському тижні критики восени 2021 року.

Що це за фільм і як відбувалися зйомки – розповіли в Артхаус Трафік.

Кримінальна драма "Носоріг" Олега Сенцова стане одним з небагатьох українських фільмів, які потрапили в колекцію Netflix. Онлайн-прем'єра відбудеться наприкінці весни, а в український прокат фільм вийде 17 лютого 2022 року.

Крім Netflix, кінокартина була куплена для показу у Великобританії, Франції, Італії та інших країнах світу. Зокрема, телевізійна прем'єра цього фільму відбудеться на німецько-французькому телеканалі ZDF / ARTE.

Про що фільм "Носоріг"

У фільмі показується кримінальна ситуація в Україні на початку 90-х років. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє в кримінальний світ і починає там свій кривавий шлях. І в кінцевому підсумку цей шлях приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Як знімали фільм "Носоріг"

Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві та завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Українську сторону виробництва представляють продюсер Денис Іванов (Артхаус Трафік) і Олег Сенцов ("Край кінем").

Польські співпродюсери - Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабелла Войчик (Apple Film Production), німецькі – Хайно Деккерт, Тіна Бернер (Ma.ja.de.Fiction). Міжнародний дистриб'ютор стрічки - компанія WestEnd Films.

Створення фільму підтримано Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним агентством України з питань кіно, фондом підтримки спільного кіновиробництва та прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт EURIMAGES, польським кіноінститутом, німецьким кінофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.

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