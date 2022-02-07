Netflix прославить Фільм Олега Сенцова на весь світ: що відомо
Фільм українського режисера Олега Сенцова "Носоріг" придбала компанія Netflix. Це друга повнометражна робота Олега Сенцова.
Прем'єра фільму відбулася на 78-му Венеціанському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти". В Україні фільм вперше показали на Київському тижні критики восени 2021 року.
На Стокгольмському міжнародному кінофестивалі стрічка Сенцова була визнана кращою.
Що це за фільм і як відбувалися зйомки – розповіли в Артхаус Трафік.
Кримінальна драма "Носоріг" Олега Сенцова стане одним з небагатьох українських фільмів, які потрапили в колекцію Netflix. Онлайн-прем'єра відбудеться наприкінці весни, а в український прокат фільм вийде 17 лютого 2022 року.
Крім Netflix, кінокартина була куплена для показу у Великобританії, Франції, Італії та інших країнах світу. Зокрема, телевізійна прем'єра цього фільму відбудеться на німецько-французькому телеканалі ZDF / ARTE.
Про що фільм "Носоріг"
У фільмі показується кримінальна ситуація в Україні на початку 90-х років. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє в кримінальний світ і починає там свій кривавий шлях. І в кінцевому підсумку цей шлях приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
Як знімали фільм "Носоріг"
Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві та завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Українську сторону виробництва представляють продюсер Денис Іванов (Артхаус Трафік) і Олег Сенцов ("Край кінем").
Польські співпродюсери - Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабелла Войчик (Apple Film Production), німецькі – Хайно Деккерт, Тіна Бернер (Ma.ja.de.Fiction). Міжнародний дистриб'ютор стрічки - компанія WestEnd Films.
Створення фільму підтримано Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним агентством України з питань кіно, фондом підтримки спільного кіновиробництва та прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт EURIMAGES, польським кіноінститутом, німецьким кінофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.
Rhino - trailer
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що опубліковано список найпопулярніших фільмів на Netflix.
А також розповідали про те, що у Мережу злили коди, які допоможуть розблокувати "секретний" список фільмів від Netflix.