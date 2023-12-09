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Стало известно, где и когда состоится прощание с Василием Кухарским, который служил в ВСУ

Василий Кухарский (фото: facebook.com/AnnaDuka)
Автор: Иванна Пашкевич

7 декабря в одной из больниц Киева скончался актер и воин ВСУ Василий Кухарский. Прощание с защитником состоится в Театре на Подоле 10 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу жены артиста, Наталки Гордий-Кухарской.

Когда и где состоится прощание с Василием Кухарским

10 декабря со знаменитостью попрощаются в Театре на Подоле, а отпевание пройдет во Владимирском соборе.

Василий Кухарьский (фото: Facebook жены актера)

"В воскресенье 10.12 пройдет прощание с Васей Кухарским на 10.00 в Театре на Подоле. На 13.00 отпевание во Владимирском соборе. Приходите, чтобы отдать честь настоящему воину и доброму достойному человеку. Моему Васичке", - сообщила.

Напомним, в сентябре этого года Василий, пополнивший ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения РФ, получил тяжелые ранения на фронте, после чего находился в киевской больнице.

Средства для его лечения собирал кинорежиссер Олесь Санин, однако спасти Кухарского так и не удалось.

Василий Кухарский (фото: facebook.com/OlesSanin)

Узнайте, как украинцы прощаются со звездой кино Василием Кухарским.

Также мы рассказывали, что известный украинский певец заявил о готовности защищать Украину на передовой.

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