Стало известно, где и когда состоится прощание с Василием Кухарским, который служил в ВСУ

Когда и где состоится прощание с Василием Кухарским

10 декабря со знаменитостью попрощаются в Театре на Подоле, а отпевание пройдет во Владимирском соборе.

Василий Кухарьский (фото: Facebook жены актера)

"В воскресенье 10.12 пройдет прощание с Васей Кухарским на 10.00 в Театре на Подоле. На 13.00 отпевание во Владимирском соборе. Приходите, чтобы отдать честь настоящему воину и доброму достойному человеку. Моему Васичке", - сообщила.

Напомним, в сентябре этого года Василий, пополнивший ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения РФ, получил тяжелые ранения на фронте, после чего находился в киевской больнице.

Средства для его лечения собирал кинорежиссер Олесь Санин, однако спасти Кухарского так и не удалось.

Василий Кухарский (фото: facebook.com/OlesSanin)