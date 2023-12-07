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Умер звездный украинский актер. Он так и не пришел в себя после ранения

Четверг 07 декабря 2023 22:04
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Умер звездный украинский актер. Он так и не пришел в себя после ранения Василий Кухарский (фото: facebook.com/AnnaDuka)
Автор: Юлия Любченко

Известный украинский актер Василий Кухарский ушел из жизни из-за своего ранения на войне с Россией. К сожалению, воины не умирают только в памяти, а в реальности все по-другому.

Детальнее о причине смерти Василия Кухарского, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение жены актера Натальи в Facebook.

В чем причина смерти Василия Кухарского

О смерти Василия Кухарского сообщила его супруга Наталья. Она написала щемящий пост на личной странице Facebook и сообщила миру эту новость.

"Сегодня пошел на Небеса мой прекрасный муж, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать - Василий Кухарский. Дорогой и родной, миленький котетко-лети высоко. И будь рядом всегда", - пишет жена павшего. актера.

На странице театра на Подоле, где он играл, тоже успели сообщить новость о смерти Кухарского.

"Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим впоследствии", - написано на странице театра.

Известно, что с первых дней жестокого вторжения россиян Василий присоединился к рядам ВСУ. А 21 сентября режиссер Олесь Санин сообщил, что Кухарский тяжело ранен в бою и находится в киевской больнице на лечении и реабилитации.

Мужчина долго пытался оправиться от ранения, но в конце концов выжить не смог. Кухарский скончался в больнице, спустя несколько дней после своего Дня рождения в возрасте 42 лет.

Умер звездный украинский актер. Он так и не пришел в себя после раненияУмер звездный украинский актер. Он так и не пришел в себя после ранения

Василий Кухарский скончался после тяжелого ранения (фото: facebook.com/OlesSanin)

Биография Василия Кухарского

Василий Кухарский - известный украинский актер театра и кино. Он получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и ТВ имени Ивана Карпенко-Карого.

С 2008 стал актером Киевского академического драматического театра на Подоле. Но театральной карьерой Василий не ограничился. Он снялся в десятках фильмов и сериалов, в частности, в ленте "Максим Оса та золото Песиголовця", где сыграл главную роль.

Также в его списке такие картины, как:

  • "Крути 1918"
  • "Вікно життя"
  • "В полоні у перевертня"
  • "Забуті"
  • "Кислородна станція".

Умер звездный украинский актер. Он так и не пришел в себя после ранения

Василий Кухарский (фото: facebook.com/TeatrnaPodoli)

Раньше мы писали о том, чтона войне против России погиб известный украинский гандболист.

Также давайте вспомним о смерти экс-футболиста Романа Годованного на фронте.

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