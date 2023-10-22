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Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо

Воскресенье 22 октября 2023 19:45
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Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо Сергей Сивохо с женой и сыном (коллаж: Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

17 октября умер украинский шоумен и политик Сергей Сивохо. Он довольно редко делился подробностями своей личной жизни, хотя известно, что у него осталась красавица-жена и сын.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о семье ведущего.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Сергея Сивохо, Википедия.

Что известно о семье Сергея Сивохо

Сергей Сивохо был женат на женщине по имени Татьяна. Они встретили друг друга на телевидении, во времена, когда будущая жена политика была ведущей новостей.

Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо

Сергей Сивохо с женой и сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

В течение пяти лет, начиная с момента, когда Сергей и Татьяна впервые влюбились друг в друга на рабочем месте, их отношения развивались, и в 2000 году на свет появился их сын, что послужило причиной для Татьяны завершить свою карьеру.

Публично Сивохо представил Татьяну в качестве своей избранницы в 2016 году.

Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо

Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо

Сергей Сивохо с женой и сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

В 2021 году этот союз отпраздновал свое 25-летие. В одном из интервью мужчина признался, что за все это время их семейная жизнь практически не испытывала серьезных кризисов, что было для них огромным счастьем.

В этом году сыну покойного бывшего игрока КВН исполнится 23 года. Ранее артист рассказывал, что Савва глубоко увлечен виртуальным миром и компьютерными играми.

Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо

Сергей Сивохо с сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

"У нас есть объект инвестиций. Его зовут Савва Сергеевич Сивохо. Это наш общий бизнес. У нас все вкладывается в него", - делился ранее ведущий.

Семья редко появлялась на публике, но время от времени супруги делали совместные семейные фотографии и публиковали их в соцсетях.

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