Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо

17 октября умер украинский шоумен и политик Сергей Сивохо . Он довольно редко делился подробностями своей личной жизни, хотя известно, что у него осталась красавица-жена и сын.

Что известно о семье Сергея Сивохо

Сергей Сивохо был женат на женщине по имени Татьяна. Они встретили друг друга на телевидении, во времена, когда будущая жена политика была ведущей новостей.

Сергей Сивохо с женой и сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

В течение пяти лет, начиная с момента, когда Сергей и Татьяна впервые влюбились друг в друга на рабочем месте, их отношения развивались, и в 2000 году на свет появился их сын, что послужило причиной для Татьяны завершить свою карьеру.

Публично Сивохо представил Татьяну в качестве своей избранницы в 2016 году.

Сергей Сивохо с женой и сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

В 2021 году этот союз отпраздновал свое 25-летие. В одном из интервью мужчина признался, что за все это время их семейная жизнь практически не испытывала серьезных кризисов, что было для них огромным счастьем.

В этом году сыну покойного бывшего игрока КВН исполнится 23 года. Ранее артист рассказывал, что Савва глубоко увлечен виртуальным миром и компьютерными играми.

Сергей Сивохо с сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

"У нас есть объект инвестиций. Его зовут Савва Сергеевич Сивохо. Это наш общий бизнес. У нас все вкладывается в него", - делился ранее ведущий.

Семья редко появлялась на публике, но время от времени супруги делали совместные семейные фотографии и публиковали их в соцсетях.