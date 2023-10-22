Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо
17 октября умер украинский шоумен и политик Сергей Сивохо. Он довольно редко делился подробностями своей личной жизни, хотя известно, что у него осталась красавица-жена и сын.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о семье ведущего.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Сергея Сивохо, Википедия.
Что известно о семье Сергея Сивохо
Сергей Сивохо был женат на женщине по имени Татьяна. Они встретили друг друга на телевидении, во времена, когда будущая жена политика была ведущей новостей.
Сергей Сивохо с женой и сыном (фото: instagram.com/ciboxo)
В течение пяти лет, начиная с момента, когда Сергей и Татьяна впервые влюбились друг в друга на рабочем месте, их отношения развивались, и в 2000 году на свет появился их сын, что послужило причиной для Татьяны завершить свою карьеру.
Публично Сивохо представил Татьяну в качестве своей избранницы в 2016 году.
Сергей Сивохо с женой и сыном (фото: instagram.com/ciboxo)
В 2021 году этот союз отпраздновал свое 25-летие. В одном из интервью мужчина признался, что за все это время их семейная жизнь практически не испытывала серьезных кризисов, что было для них огромным счастьем.
В этом году сыну покойного бывшего игрока КВН исполнится 23 года. Ранее артист рассказывал, что Савва глубоко увлечен виртуальным миром и компьютерными играми.
Сергей Сивохо с сыном (фото: instagram.com/ciboxo)
"У нас есть объект инвестиций. Его зовут Савва Сергеевич Сивохо. Это наш общий бизнес. У нас все вкладывается в него", - делился ранее ведущий.
Семья редко появлялась на публике, но время от времени супруги делали совместные семейные фотографии и публиковали их в соцсетях.
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