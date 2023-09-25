RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, где и когда похоронят маму Скрябина

Ольга Кузьменко (скриншот из YouTube-канала TОП)
Автор: Иванна Пашкевич

23 сентября в Брюховичах Львовской области скончалась Ольга Кузьменко. Последние полгода мама Кузьмы Скрябина сильно болела и перенесла клиническую кому. Женщину похоронят возле сына.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу группы "Скрябин".

Где и когда похоронят Ольгу Кузьменко

Прощание с мамой покойного артиста запланировано 25 сентября в 18:00 в пгт Брюховичи.

Событие состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а уже похоронят педагога на следующий день в 14:30 в том же храме.

Ольга будет почивать рядом с сыном.

Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinofficial)

"Парастас состоится в понедельник в 18:00 по адресу: пгт Брюховичи, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ по ул. Отца Издрыка, 6. Похороны во вторник по тому же адресу в 14:30, - говорится в сообщении группы "Скрябин".

Последние месяцы жизни мамы Скрябина

По информации знакомых семьи Кузьменко, Ольга Михайловна заболела весной, долгое время была в больнице.

Об этом мало кто знал, так как женщина не хотела привлекать к себе излишнего внимания.

Кузьма Скрябин с мамой (facebook.com/skryabinofficial)

Ей удалось преодолеть тяжелый недуг и она даже стала поправляться.

Но вечером 22 сентября маме певца стало плохо - у нее подскочило давление.

Писательницу забрала скорая, а на следующий день ее сердце остановилось.

Недавно мы рассказывали, о чем в своих книгах писала мама Кузьмы Скрябина.

Также читайте о том, почему новый клип KALUSH на песню Скрябина вызвал неоднозначную реакцию у украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Кузьменко