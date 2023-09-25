Стало известно, где и когда похоронят маму Скрябина

23 сентября в Брюховичах Львовской области скончалась Ольга Кузьменко. Последние полгода мама Кузьмы Скрябина сильно болела и перенесла клиническую кому. Женщину похоронят возле сына.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу группы "Скрябин".
Прощание с мамой покойного артиста запланировано 25 сентября в 18:00 в пгт Брюховичи.
Событие состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а уже похоронят педагога на следующий день в 14:30 в том же храме.
Ольга будет почивать рядом с сыном.
Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinofficial)
"Парастас состоится в понедельник в 18:00 по адресу: пгт Брюховичи, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ по ул. Отца Издрыка, 6. Похороны во вторник по тому же адресу в 14:30, - говорится в сообщении группы "Скрябин".
По информации знакомых семьи Кузьменко, Ольга Михайловна заболела весной, долгое время была в больнице.
Об этом мало кто знал, так как женщина не хотела привлекать к себе излишнего внимания.
Кузьма Скрябин с мамой (facebook.com/skryabinofficial)
Ей удалось преодолеть тяжелый недуг и она даже стала поправляться.
Но вечером 22 сентября маме певца стало плохо - у нее подскочило давление.
Писательницу забрала скорая, а на следующий день ее сердце остановилось.
Недавно мы рассказывали, о чем в своих книгах писала мама Кузьмы Скрябина.
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