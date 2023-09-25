Стало відомо, де і коли поховають маму Скрябіна

Де і коли поховають Ольгу Кузьменко

Прощання з мамою покійного артиста заплановано 25 вересня, о 18:00 в смт Брюховичі.

Подія відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, а вже поховають освітянку на наступний день о 14:30 у тому ж храмі.

Ольга буде спочивати поряд із сином.

Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinofficial)

"Парастас відбудеться у понеділок о 18:00 за адресою: смт Брюховичі, Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Отця Іздрика, 6. Похорон у вівторок за тією ж адресою о 14:30 годині", - йдеться у повідомленні гурту "Скрябін".

Останні місяці життя мами Скрябіна

За інформацією знайомих родини Кузьменків, Ольга Михайлівна захворіла навесні, довгий час була у лікарні.

Про це мало хто знав, так як жінка не хотіла привертати до себе зайвої уваги.

Кузьма Скрябін з мамою (facebook.com/skryabinofficial)

Їй вдалося здолати важкий недуг і вона навіть стала одужувати.

Але увечері 22 вересня мамі співака стало погано - у неї підскочив тиск.

Письменницю забрала швидка, а наступного дня її серце зупинилося.