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Стало відомо, де і коли поховають маму Скрябіна

Ольга Кузьменко (скріншот з YouTube-каналу TОП)
Автор: Іванна Пашкевич

23 вересня в Брюховичах Львівської області померла Ольга Кузьменко. Останні півроку мама Кузьми Скрябіна сильно хворіла і перенесла клінічну кому. Жінку поховають біля сина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку гурту "Скрябін".

Де і коли поховають Ольгу Кузьменко

Прощання з мамою покійного артиста заплановано 25 вересня, о 18:00 в смт Брюховичі.

Подія відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, а вже поховають освітянку на наступний день о 14:30 у тому ж храмі.

Ольга буде спочивати поряд із сином.

Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinofficial)

"Парастас відбудеться у понеділок о 18:00 за адресою: смт Брюховичі, Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Отця Іздрика, 6. Похорон у вівторок за тією ж адресою о 14:30 годині", - йдеться у повідомленні гурту "Скрябін".

Останні місяці життя мами Скрябіна

За інформацією знайомих родини Кузьменків, Ольга Михайлівна захворіла навесні, довгий час була у лікарні.

Про це мало хто знав, так як жінка не хотіла привертати до себе зайвої уваги.

Кузьма Скрябін з мамою (facebook.com/skryabinofficial)

Їй вдалося здолати важкий недуг і вона навіть стала одужувати.

Але увечері 22 вересня мамі співака стало погано - у неї підскочив тиск.

Письменницю забрала швидка, а наступного дня її серце зупинилося.

Нещодавно ми розповідали, про що у своїх книгах писала мама Кузьми Скрябіна.

Також читайте про те, чому новий кліп KALUSH на пісню Скрябіна викликав неоднозначну реакцію в українців.

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Андрій Кузьменко