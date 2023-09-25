О чем в своих книгах писала мама Кузьмы Скрябина: все произведения Ольги Михайловны

Мать известного украинского певца Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна была не только мамой звезды, но и писательницей, которая посвящала свои произведения покойному сыну.

О чем писала мама Кузьмы Скрябина

Ольга Михайловна с детства была творческим человеком, поскольку училась в институте музыкального искусства. А потом работала преподавательницей фортепиано в музыкальной школе.

Свою жизнь женщина посвятила творчеству и сыну, который до сих пор остается легендой украинского шоу-бизнеса Кузьме Скрябину.

Его не стало в 2015 году, но с тех пор о нем никто не забывает.

Ольга Михайловна с Кузьмой Скрябиным (фото: facebook.com/skryabinfond )

Поскольку сына Ольга Михайловна потеряла много лет назад - ее жизнь изменилась навсегда. Свое творчество она переносила в тексты, а текты в книги. В арсенале усопшей матери Кузьмы имеется 3 книги. И все они посвящены ему.

Книги Ольги Михайловны

Моя дорога птаха. Мамина книга

Это книга - нерв. Он обнажен и силен. Именно в эту книгу Ольга Михайловна воплотила всю свою боль утраты.

"Моя дорога птаха" - посвящение сыну, ведь именно в ней мама Кузьмы собрала и те слова, которые не могла сказать, и его детские рассказы, и тексты песен.

Это первая и очень личная книга Кузьменко Ольги Михайловны, ведь именно она передает все воспоминания о сыне.

Група Скрябін и друзі по сцені

В этой книге, вышедшей через год после гибели Кузьмы собраны все воспоминания о нем. Как о сыне, друге, музыканте, смелом человеке и как об основателе группы.

Ольга Михайловна как мать очень хотела, чтобы о ее сыне высказались и вспомнили каким замечательным человеком он был. Какой след он оставил после себя и как повлиял на жизнь близких ему людей.

Колискова для Андрійка

Книга, толчком для написания которой стал вопрос к маме Кузьмы "Как вы его таким воспитали?"

Ольга Михайловна решила, что обязана рассказать людям больше и быть с ними честной. Именно поэтому книга воплотила в себя воспоминания о детстве Андрея, его вкусах, музыкальном пути и о детстве в родном городе его мамы.

Также в своем творческом арсенале у матери Кузьмы есть и песня, точнее колыбельная, которую она написала для своего сына.