Новый клип KALUSH на песню Скрябина вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (видео)

Группа KALUSH выпустила новый клип с обновленной версией песни Кузьмы Скрябина "То є Львів". Музыканты добавили один куплет, немного изменили мелодию. Трек вызвал неоднозначную реакцию и разделила фанатов коллектива на два лагеря.

Что известно о новом клипе группы KALUSH и как отреагировали на него украинцы, сообщает РБК-Украина (проект Styler)

Что известно о кавер-версии песни Скрябина

Как рассказал фронтмен группы KALUSH Олег Псюк, он хотел дать новое дыхание песни Скрябина "То є Львів".

"Мне захотелось дать новое дыхание песни Скрябина "То є Львів", чтобы о ней не только все вспомнили, а чтобы она была на слуху, как у старшего поколения, так и у нового", - написал музыкант на странице группы в Instagram.

Главным героем клипа стал 72-летний львовский историк и краевед Илько Лемко. Он гуляет по улицам Львова, делает фотографии, а потом забывает в трамвае свой чемодан.

Стоит отметить, что в клипе звучит как оригинальный текст в исполнении Скрябина, так и новые слова в исполнении группы KALUSH.

Как отреагировали украинцы

Клип вызвал неоднозначные комментарии в социальных сетях, и украинцы условно разделились на два лагеря. Часть выразила восторг и похвалила KALUSH за прекрасный клип:

Как же круто это звучит! Кузьма - ты навсегда с нами! Калуш - вы невероятные!

Песня крутезная, а в новом формате просто супер! Искренне спасибо!

Обожаю Львов, Скрябина и Калуш! Спасибо, ребята. Вы передали Львов таким, каким он есть в разных поколениях.

Сколько же ностальгии, комфорта и доброты в этой песне.

И мелодия чудесная, и песня хорошая. Особенно сейчас, находясь далеко от родных, слышу эту песню и столько прекрасных воспоминаний нахлынуло. Прям как будто оказался на тех самых узеньких улочках, среди старинной архитектуры и чудесных людей. Большое спасибо за такой чудесный подарок. Успехов вам и творческого процветания, ребята.

Каждый украинец должен знать песни Скрябина! Вы молодцы, что сохраняете! Память жива!

Хорошо подобрали мелодию под свою часть! Класс, молодцы, мне нравится!

А часть украинцев выразила совсем другие, негативные эмоции:

Уважаемые, а это уместно? Песня завершенная и не требует дуэтов.

Хоть бы святое не трогали

Мне понравилась та часть, где поет Скрябин

При всем уважении к Калушу, они тут лишние

Замахнулись на святое, нет слов

Я не понимаю, для чего трогать старую завершенную и самодостаточную песню, которая до сих пор популярна, которую слушают и помнят. Чтобы что?

Песню про Львов решил перепеть выходец из Франковской области. Кроме того, зацепили полностью самостоятельную, завершенную песню, которая не требовала ни фитов, ни ремиксов.

А вот оригинальный клип на песню Кузьмы Скрябина "То є Львів"