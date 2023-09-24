Новый клип KALUSH на песню Скрябина вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (видео)
Группа KALUSH выпустила новый клип с обновленной версией песни Кузьмы Скрябина "То є Львів". Музыканты добавили один куплет, немного изменили мелодию. Трек вызвал неоднозначную реакцию и разделила фанатов коллектива на два лагеря.
Что известно о новом клипе группы KALUSH и как отреагировали на него украинцы, сообщает РБК-Украина (проект Styler)
Что известно о кавер-версии песни Скрябина
Как рассказал фронтмен группы KALUSH Олег Псюк, он хотел дать новое дыхание песни Скрябина "То є Львів".
"Мне захотелось дать новое дыхание песни Скрябина "То є Львів", чтобы о ней не только все вспомнили, а чтобы она была на слуху, как у старшего поколения, так и у нового", - написал музыкант на странице группы в Instagram.
Главным героем клипа стал 72-летний львовский историк и краевед Илько Лемко. Он гуляет по улицам Львова, делает фотографии, а потом забывает в трамвае свой чемодан.
Стоит отметить, что в клипе звучит как оригинальный текст в исполнении Скрябина, так и новые слова в исполнении группы KALUSH.
Как отреагировали украинцы
Клип вызвал неоднозначные комментарии в социальных сетях, и украинцы условно разделились на два лагеря. Часть выразила восторг и похвалила KALUSH за прекрасный клип:
- Как же круто это звучит! Кузьма - ты навсегда с нами! Калуш - вы невероятные!
- Песня крутезная, а в новом формате просто супер! Искренне спасибо!
- Обожаю Львов, Скрябина и Калуш! Спасибо, ребята. Вы передали Львов таким, каким он есть в разных поколениях.
- Сколько же ностальгии, комфорта и доброты в этой песне.
- И мелодия чудесная, и песня хорошая. Особенно сейчас, находясь далеко от родных, слышу эту песню и столько прекрасных воспоминаний нахлынуло. Прям как будто оказался на тех самых узеньких улочках, среди старинной архитектуры и чудесных людей. Большое спасибо за такой чудесный подарок. Успехов вам и творческого процветания, ребята.
- Каждый украинец должен знать песни Скрябина! Вы молодцы, что сохраняете! Память жива!
- Хорошо подобрали мелодию под свою часть! Класс, молодцы, мне нравится!
А часть украинцев выразила совсем другие, негативные эмоции:
- Уважаемые, а это уместно? Песня завершенная и не требует дуэтов.
- Хоть бы святое не трогали
- Мне понравилась та часть, где поет Скрябин
- При всем уважении к Калушу, они тут лишние
- Замахнулись на святое, нет слов
- Я не понимаю, для чего трогать старую завершенную и самодостаточную песню, которая до сих пор популярна, которую слушают и помнят. Чтобы что?
- Песню про Львов решил перепеть выходец из Франковской области. Кроме того, зацепили полностью самостоятельную, завершенную песню, которая не требовала ни фитов, ни ремиксов.
А вот оригинальный клип на песню Кузьмы Скрябина "То є Львів"
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