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Новый клип KALUSH на песню Скрябина вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (видео)

Воскресенье 24 сентября 2023 13:02
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Новый клип KALUSH на песню Скрябина вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (видео) KALUSH перепели один из хитов Скрябина (фото: facebook.com/kalush.official)
Автор: Анна Шиканова

Группа KALUSH выпустила новый клип с обновленной версией песни Кузьмы Скрябина "То є Львів". Музыканты добавили один куплет, немного изменили мелодию. Трек вызвал неоднозначную реакцию и разделила фанатов коллектива на два лагеря.

Что известно о новом клипе группы KALUSH и как отреагировали на него украинцы, сообщает РБК-Украина (проект Styler)

Что известно о кавер-версии песни Скрябина

Как рассказал фронтмен группы KALUSH Олег Псюк, он хотел дать новое дыхание песни Скрябина "То є Львів".

"Мне захотелось дать новое дыхание песни Скрябина "То є Львів", чтобы о ней не только все вспомнили, а чтобы она была на слуху, как у старшего поколения, так и у нового", - написал музыкант на странице группы в Instagram.

Главным героем клипа стал 72-летний львовский историк и краевед Илько Лемко. Он гуляет по улицам Львова, делает фотографии, а потом забывает в трамвае свой чемодан.

Стоит отметить, что в клипе звучит как оригинальный текст в исполнении Скрябина, так и новые слова в исполнении группы KALUSH.

Как отреагировали украинцы

Клип вызвал неоднозначные комментарии в социальных сетях, и украинцы условно разделились на два лагеря. Часть выразила восторг и похвалила KALUSH за прекрасный клип:

  • Как же круто это звучит! Кузьма - ты навсегда с нами! Калуш - вы невероятные!
  • Песня крутезная, а в новом формате просто супер! Искренне спасибо!
  • Обожаю Львов, Скрябина и Калуш! Спасибо, ребята. Вы передали Львов таким, каким он есть в разных поколениях.
  • Сколько же ностальгии, комфорта и доброты в этой песне.
  • И мелодия чудесная, и песня хорошая. Особенно сейчас, находясь далеко от родных, слышу эту песню и столько прекрасных воспоминаний нахлынуло. Прям как будто оказался на тех самых узеньких улочках, среди старинной архитектуры и чудесных людей. Большое спасибо за такой чудесный подарок. Успехов вам и творческого процветания, ребята.
  • Каждый украинец должен знать песни Скрябина! Вы молодцы, что сохраняете! Память жива!
  • Хорошо подобрали мелодию под свою часть! Класс, молодцы, мне нравится!

А часть украинцев выразила совсем другие, негативные эмоции:

  • Уважаемые, а это уместно? Песня завершенная и не требует дуэтов.
  • Хоть бы святое не трогали
  • Мне понравилась та часть, где поет Скрябин
  • При всем уважении к Калушу, они тут лишние
  • Замахнулись на святое, нет слов
  • Я не понимаю, для чего трогать старую завершенную и самодостаточную песню, которая до сих пор популярна, которую слушают и помнят. Чтобы что?
  • Песню про Львов решил перепеть выходец из Франковской области. Кроме того, зацепили полностью самостоятельную, завершенную песню, которая не требовала ни фитов, ни ремиксов.

А вот оригинальный клип на песню Кузьмы Скрябина "То є Львів"

Напомним, ранее мы сообщали, что умерла мама Кузьмы Скрябина.

А также мы рассказывали о том, легендарная группа "Мертвий півень" вышла на сцену в обновленном составе.

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Скрябін KALUSH