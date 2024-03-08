Стало известно, почему не работал UKR.NET и как разблокировали домен

В ночь на 7 марта регистратор доменных имен Network Solutions заблокировал домен ukr.net. С 01:35 до 17:00 часов по киевскому времени новостная лента сайта и электронная почта @ukr.net были недоступны для пользователей.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу украинского интернет-холдинга ООО "Укрнет" рассказывает, почему домен был заблокирован и как удалось решить эту проблему.
После того, как сотрудники сайта обратились к американской компании-регистратору доменных имен Network Solutions, им объяснили, что блокировка ukr.net состоялась из-за наличия на портале трех материалов, публикация которых была запрещена постановлением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) от 23 января 2024 года по иску Станислава Кондрашова и компании Telf AG.
Уточняется, что команда ukr.net пыталась выяснить обстоятельства блокировки с 2 часов ночи 7 марта.
Согласно информации пресс-службы, к решению возникшей проблемы сразу подключился один из владельцев бизнеса - предприниматель из Силиконовой долины.
"До 05:30 утра по киевскому времени из своего офиса в Токио он вел коммуникации со службой поддержки регистратора. Впоследствии нашел и привлек к решению вопроса руководство компании, пытаясь донести самое важное: проблема имеет национальный масштаб и затрагивает стратегические для Украины интернет-сервисы", - объяснили работники компании.
В пресс-службе отметили, что о блокировке домена из-за юридических оснований им сообщили "уже по окончании рабочего дня в штате Флорида, США".
Учитывая сложившуюся ситуацию, для решения проблемы нужна была "юридическая команда, которая сможет подключиться на следующий рабочий день".
"Сознавая, что утром миллионы пользователей, среди которых многие военные и защитники нашей страны, не смогут работать со своей почтой и читать новости, владелец компании начал искать помощь среди друзей", - рассказали нам в пресс-службе.
В то же время два его друга - опытный дипломат и экс-замминистра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - посоветовали обратиться к Чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.
"Госпожа Оксана отреагировала молниеносно - как только начался ее рабочий день, она пообещала оказать любую возможную помощь и поддержку, которая в компетенции посольства, и сразу запросила всю информацию и начала действовать", - подчеркнули в компании.
Отмечается, что в то же время множество небезразличных людей поддерживали ukr.net.
"Кто-то тегал тех, кто мог помочь. Кто-то звонил в службу поддержки регистратора и высказывал пожелания скорейшего восстановления. Об инциденте было доложено корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что "СНБО, Министерство цифровой трансформации Украины, администратор домена .UA, компания "Хостмастер", Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), интернет-провайдеры, СБУ, родные украинские СМИ активно привлекали внимание людей, правительственных, отраслевых и общественных организаций в Украине и США".
В 16:15 по киевскому времени - с началом нового рабочего дня в США - представитель регистратора проинформировал, что они изучают проблему, и уже через пол часа блокировка была снята.
"Посольство Украины в США на этом не остановилось: Оксана Маркарова сообщила о том, что они ожидают второго ответа от компании насчет анализа причин блокирования домена ukr.net, чтобы избежать повторения подобного в будущем", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, команда ukr.net выразила уверенность в том, что "результат был достигнут благодаря совместным усилиям".
"Мы благодарны каждому, кто приобщился, помогал, поддерживал. Наша сила всегда была и будет в единении! Это вдохновляет работать в дальнейшем ради миллионов интернет-пользователей, создавая с большой любовью украинские интернет-сервисы", - подытожили в пресс-службе.
Напомним, ранее мы рассказывали о причинах сбоя в работе Facebook и Instagram 5 марта.
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