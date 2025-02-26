Стало известно, чем занимается Мелания Трамп, которая месяц не появлялась на публике

С момента вступления президента США Дональда Трампа на второй срок, первая леди Мелания Трамп демонстрирует нетрадиционный подход к своим обязанностям. Она редко появляется на публике и, по словам инсайдеров, сосредоточена на собственных проектах, которые приносят удовольствие лично ей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал People , журналисты которого узнали, чем именно занимается "скрытная" первая леди Соединенных Штатов.

Так, недавно Мелания посетила Губернаторский бал в Белом доме. Это было первое за месяц публичное появление женщины. Последний раз ее видели с Дональдом 24 января, когда они посещали районы Северной Каролины и Калифорнии, пострадавшие от разрушительных пожаров.

Мелания посетила официальное мероприятие в "мужском" образе от Dolce & Gabbana. Она надела черный бархатный смокинг с атласными лацканами от итальянского бренда и дополнила свой образ смокинговой рубашкой Ralph Lauren.

Однако, пишет People, появление Мелании в Белом доме вовсе не означает, что она решила посвятить себя традиционным обязанностям первой леди США. Источник, близкий к Трамп, отмечает, что "она никогда не будет традиционной первой леди, потому что это не в ее стиле".

Зато Мелания сосредоточена на инициативах, которые интересны лично ей. Одним из главных проектов, судьба которого действительно беспокоит жену американского президента, является ее будущий документальный фильм для Amazon Prime Video режиссера Бретта Ратнера, который она продюсирует вместе с Фернандо Суличиным.

Съемки ленты уже ведутся, в том числе и в Белом доме. Собственно, именно поэтому Мелания якобы и вернулась в Вашингтон из Мар-а-Лаго (это курортная вилла, расположенная на барьерном острове в Палм-Бич и принадлежащая Дональду Трампу), где преимущественно проводит все свое время сейчас.

О чем именно будет картина и когда планируется премьера - неизвестно. Однако издание Variety сообщает, что выход фильма состоится уже во второй половине 2025 года.

Мар-а-Лаго (фото: maralagoclub.com)

По словам источников, Мелания желает сопровождать мужа на мероприятиях только в "уместных случаях", когда ее присутствие действительно обязательно. Очевидно имеются в виду глобальные международные события.

Интересно также, что, по информации инсайдера, хотя Мелания и Дональд часто находятся в одном доме - на Мар-а-Лаго, - однако там они почти не общаются. Пересекаются лишь изредка за ужином. Мелания и Дональд Трамп (фото: Getty)

Но не только съемками фильма занята 54-летняя Мелания. Одним из ее официальных проектов как первой леди, над которым женщина ранее обещала работать во время всего второго президентства своего мужа, является возрождение ее инициативы "Be Best", которая была впервые запущена в мае 2018 года как "информационная кампания" для помощи детям в борьбе с онлайн-буллингом и эпидемией опиоидов.

В январе она заявила Fox & Friends, что надеется "расширить" инициативу после того, как стриминговые платформы не очень поддерживали ее во время первой каденции Дональда.

"Представьте себе, что мы могли бы сделать за эти годы, если бы они объединились вокруг меня и учили детей защищаться от негативного влияния социальных сетей для их психического здоровья. Теперь у нас есть время. Это будут захватывающие четыре года. Нам есть что делать", - сказала она. Официальный портрет первой леди Мелании Трамп в Белом доме (фото: facebook.com/flotus)

Ранее источники говорили, что Мелании не комфортно в политике, потому что "это не ее мир". Ей гораздо интереснее проводить время вместе со своими родными и друзьями. Вместе с тем, если для ее мужа публичный имидж крайне важен, то Меланию "вообще не беспокоит", как она выглядит в глазах прессы и общества.

При этом первая леди США отмечала в своих интервью, что она "не просто придаток" к мужу.

"Я стою на своих ногах, независимая. У меня есть собственные мысли, у меня есть свои "да" и "нет". Я не всегда соглашаюсь с тем, что говорит или делает мой муж, и это нормально", - говорила она в одном из эпизодов шоу Fox & Friends.

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