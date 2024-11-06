Секрет молодости 54-летней Мелании Трамп: что ест и как тренируется первая леди США

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах в США . Он получил 277 голосов избирателей (за 270 минимально необходимых) и за него проголосовали 70,8 млн. человек. Его жена Мелания Трамп уже второй раз станет первой леди США, в свои 54 года она в прекрасной форме. Светящаяся внешность и модельное телосложение Мелании Трамп вызывают зависть, и возникает вопрос, как она этого достигла.

В чем же секрет молодости уроженки Словении и супруги 47-го президента США - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)

Как питается Мелания Трамп

Еда

Мелания Трамп соблюдает здоровый образ жизни и выбирает рациональное питание. Ее рацион состоит преимущественно из свежих фруктов, овощей и сбалансированных блюд, богатых витаминами и антиоксидантами. Ее день часто начинается со смузи или овсянки для энергии, а для обеда она выбирает легкие салаты и белковые продукты, в том числе рыбу или курятину.

Экс-модель из Словении также пытается избегать обработанной пищи и сахара, предпочитая натуральные ингредиенты. При этом она иногда позволяет себе небольшие десерты или любимые угощения, чтобы поддерживать баланс.

В ее подходе к питанию ощущается акцент на свежих продуктах и питательных веществах, а не на жестких ограничениях или диетах.

"У меня нет определенных правил и строгих ограничений. Когда я хочу перекусить, то выбираю фрукты или кусочек шоколада", - призналась она.

Кстати, она пытается есть семь кусочков свежих фруктов каждый день. Говорят, что ее любимые персики и яблоки.

Мелания Трамп (фото: Getty Images)

Тренировки

Что касается здорового образа жизни, Мелания также пьет много воды и предпочитает физические активности на свежем воздухе, такие как прогулки. Такой подход помогает ему поддерживать здоровье и внешний вид на высоком уровне.

Мелания известна своей преданностью фитнесу, она тренируется с небольшими отягощениями на ногах.

Предполагается, что легкие весы могут увеличить расход калорий на 5-15%, что может быть одним из секретов стройной фигуры Мелании.

Жена Дональда Трампа также увлекается пилатесом и теннисом как средством для поддержания формы.

Мелания Трамп с мужем Дональдом (фото: wikipedia.org)

Уход за кожей

Увлажнение кожи было еще одной ежедневной привычкой прежней модели того времени, и она, несомненно, сохранилась до ее 50 лет.

"Когда я просыпаюсь утром, я люблю освежиться и нанести тоник с витамином С, а затем кислородный крем с витаминами А, С и E. Для меня это очень важно, чтобы кожа оставалась увлажненной в течение дня", - рассказывала Мелания.

Она не раз подчеркивала важность своего ночного ухода за лицом.

"Я никогда не ложусь спать, прежде чем смыть макияж, и я действительно ухаживаю за своей кожей ночью", - говорила она.

Привычки Мелании зародились еще в молодости. Она рассказывала, что заботилась о своей коже в подростковом возрасте, ограничивая пребывание на солнце и регулярно пользовалась увлажняющим кремом.