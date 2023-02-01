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Февраль принесет этим знакам Зодиака неожиданные деньги: кому повезет очень скоро

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Среда 01 февраля 2023 06:30
Февраль принесет этим знакам Зодиака неожиданные деньги: кому повезет очень скоро Гороскоп на неделю (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля расскажет о трех знаках Зодиака, которым этот период принесет большое везение в денежном вопросе.

Об этом читайте ниже в материале Styler ниже.

Телец

К счастью, финансов у вас будет предостаточно. Однако астрологи советуют доверять себе, ведь стремление следить чужим советам может привести к недоразумениям на работе.

На выходных будет возможность отдохнуть, на что у вас точно хватит денег.

Рак

Астрологи прогнозируют вам денежную неделю. Причем удастся не только заработать, но и грамотно распорядиться заработанным.

Вы можете получить предложение перейти на новую работу. А вот выходные лучше посвятите семье.

Скорпион

По словам экспертов, на этой неделе финансы могут добиться очень постоянного уровня, и семейные отношения – тоже.

Однако если вы будете суетиться и наспех принимать решения, то будете иметь в будущем кучу проблем.

Ранее мы писали, что в 2023 году ждет все знаки цветочного гороскопа.

Кроме того читайте о главных неудачниках февраля 2023 года.

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