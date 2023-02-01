1 февраля: что нельзя делать в церковный праздник, кого поздравить с днем ангела
1 февраля православные почитают память Макария Великого.
В материале Styler вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
Чем прославился святой Макарий
Святой Макарий жил в Египте. После смерти родителей он удалился в Фаранскую пустыню. Спустя несколько лет заделался учеником святого Антония Великого. В 40 лет стал священником и настоятелем у монахов, живших в Скитской пустыне.
Ежедневно его посещало большое количество людей, просящих помощи или совета. Чтобы хоть немного времени проводить в молитвах, Макарию пришлось вырыть пещеру под своей кельей, в которой он и скрывался.
В этот день лучше всего встретиться с родными и не работать.
Главные приметы этого дня
- Какая погода весь день, таким и весь месяц будет.
- Если к середине дня вьюга разгуляется, то такая погода еще долго продержится. Если 1 февраля стоит сильный мороз, значит, лето будет теплым.
- Звездное небо – к холодам и поздней весне;
- Ясный день – к ранней весне;
- Снег метет – и на Масленицу метели жди;
- Теплый Макарьев день – первая половина лета выдастся дождливой;
- Холодный Макарьев день – и февраль студеным выдастся;
- Холодная погода – к благоприятному лету.
Что нельзя делать 1 февраля
- В этот день запрещается работать - иначе весь год будете в трудах.
- В этот день не рекомендуется стричь волосы.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Савва, Петр, Николай, Марк, Макар, Ефим, Арсений и Антон.
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