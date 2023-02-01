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1 февраля: что нельзя делать в церковный праздник, кого поздравить с днем ангела

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Среда 01 февраля 2023 06:01
1 февраля: что нельзя делать в церковный праздник, кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

1 февраля православные почитают память Макария Великого.

В материале Styler вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

Чем прославился святой Макарий

Святой Макарий жил в Египте. После смерти родителей он удалился в Фаранскую пустыню. Спустя несколько лет заделался учеником святого Антония Великого. В 40 лет стал священником и настоятелем у монахов, живших в Скитской пустыне.

Ежедневно его посещало большое количество людей, просящих помощи или совета. Чтобы хоть немного времени проводить в молитвах, Макарию пришлось вырыть пещеру под своей кельей, в которой он и скрывался.

В этот день лучше всего встретиться с родными и не работать.

Главные приметы этого дня

  • Какая погода весь день, таким и весь месяц будет.
  • Если к середине дня вьюга разгуляется, то такая погода еще долго продержится. Если 1 февраля стоит сильный мороз, значит, лето будет теплым.
  • Звездное небо – к холодам и поздней весне;
  • Ясный день – к ранней весне;
  • Снег метет – и на Масленицу метели жди;
  • Теплый Макарьев день – первая половина лета выдастся дождливой;
  • Холодный Макарьев день – и февраль студеным выдастся;
  • Холодная погода – к благоприятному лету.

Что нельзя делать 1 февраля

  • В этот день запрещается работать - иначе весь год будете в трудах.
  • В этот день не рекомендуется стричь волосы.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Савва, Петр, Николай, Марк, Макар, Ефим, Арсений и Антон.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.

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