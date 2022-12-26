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Стало известно, будут ли 1 января работать "Новая почта" и "Укрпочта"

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Понедельник 26 декабря 2022 15:48
Стало известно, будут ли 1 января работать "Новая почта" и "Укрпочта" Как будут работать "Укрпочта" и "Новая почта" 1 января (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Несмотря на то, что официально государственных выходных на праздники в период военного положения нет, компании могут дать сотрудникам отдых по собственному усмотрению. Поэтому графики работы различных учреждений, например, почты лучше узнавать заранее.

Как будут работать отделения "Новой почты" и "Укрпочты" в период зимних праздников - читайте ниже в Styler.

График работы "Новой почты"

Отделение и курьерская доставка во время новогодних и рождественских праздников будет работать 31 декабря и 7 января.

1 января - выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы можете получить.

Важно: с 24 по 30 декабря включительно "Новая почта" продлила работу отделений на час в крупнейших населенных пунктах по будням и выходным. Например, если в будни отделение работало до 19:00, то теперь до 30 декабря оно будет работать до 20:00.

Проверить работает ли ближайшее к вам отделение по удлиненному графику можно по ссылке.

Стало известно, будут ли 1 января работать &quot;Новая почта&quot; и &quot;Укрпочта&quot;

Как будут работать почтовые отделения Украины 1 января (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как будет работать "Укрпочта"

31 декабря отделения "Укрпочты" работают по стандартному графику, то есть с 09:00 до 19:00. Однако в разных отделениях время работы может изменяться из-за отключения света. Проверить работу можно на сайте.

1 и 7 января большинство отделений "Укрпочты" не будут работать, поэтому учитывайте это во время получения или отправки посылок.

Но 1 января будут работать 20 дежурных отделений по Украине. В Киеве таких будет четыре:

  • ул. Крещатик, 22 - 10:00-18:00
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00-18:00
  • просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00-19:00
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00-19:00

Ранее мы рассказывали, отменят ли в Киеве комендантский час в Новый год.

Читайте также, в какой упаковке "Новая почта" может не принять вашу посылку.

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