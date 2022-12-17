Новая почта не принимает посылки в этой упаковке: вы могли об этом не знать
Новая почта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Новая почта имеет четкие требования к упаковке, в которой пересылаются разные отправления. Если они будут нарушены, то у вас просто не примут посылку.
Как правильно паковать вещи для отправки – читайте ниже в материале Styler.
Коробка:
- из плотного качественного картона;
- без выступающих частей;
- без деформаций и щелей;
- не переполнена;
- без разрывов и реставрации поверхностей;
- без влажных пятен;
- без свободного перемещения внутри;
- без звука битого стекла.
Мешок:
- из плотного материала;
- без разрывов;
- плотно закрыт.
Груз на паллете должен быть:
- сформированный вертикально, ровно, без выступающих частей;
- завернутый минимум в три слоя стрейч-пленки;
- не имеет разрывов, вмятин и деформаций.
Обрешетка:
- без сломанных выступающих досок;
- толщина реек – не менее 2-4 см;
- груз прочно закреплен с обрешеткой.
Раньше мы писали, какие вещи нельзя пересылать по Новой почте.
Кроме того, читайте, как правильно рассчитать объемный вес, и какие отделения не принимают определенные посылки.