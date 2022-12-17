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Новая почта не принимает посылки в этой упаковке: вы могли об этом не знать

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Суббота 17 декабря 2022 10:31
Новая почта не принимает посылки в этой упаковке: вы могли об этом не знать Новая почта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Новая почта имеет четкие требования к упаковке, в которой пересылаются разные отправления. Если они будут нарушены, то у вас просто не примут посылку.

Как правильно паковать вещи для отправки – читайте ниже в материале Styler.

Коробка:

  • из плотного качественного картона;
  • без выступающих частей;
  • без деформаций и щелей;
  • не переполнена;
  • без разрывов и реставрации поверхностей;
  • без влажных пятен;
  • без свободного перемещения внутри;
  • без звука битого стекла.

Мешок:

  • из плотного материала;
  • без разрывов;
  • плотно закрыт.

Груз на паллете должен быть:

  • сформированный вертикально, ровно, без выступающих частей;
  • завернутый минимум в три слоя стрейч-пленки;
  • не имеет разрывов, вмятин и деформаций.

Обрешетка:

  • без сломанных выступающих досок;
  • толщина реек – не менее 2-4 см;
  • груз прочно закреплен с обрешеткой.

Раньше мы писали, какие вещи нельзя пересылать по Новой почте.

Кроме того, читайте, как правильно рассчитать объемный вес, и какие отделения не принимают определенные посылки.

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