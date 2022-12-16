Могут ли отменить комендантский час в новогоднюю ночь: ответ эксперта

12 декабря на сайте КГГА появилась электронная петиция, в которой автор просит отменить комендантский час в ночь на 1 января 2023 года. В настоящее время петиция собрала 1803 подписи из 6000 необходимых для рассмотрения.

Могут ли отменить комендантский час в новогоднюю ночь специально для Styler рассказала кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Подробнее о петиции

Как мы отметили выше, в ней Тимофей Мирошник просит отменить комендантский час в Киеве на Новый год.

"Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как все равно многие будут возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали", - аргументировал важность автор.

Для того чтобы петицию рассмотрели власти города, необходимо собрать 6 000 голосов. Сейчас там почти 2000 подписей.

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Объяснение юриста

Согласно статье 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" комендантский час - это запрет пребывания в определенный период суток на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Анна Даниэль отмечает, что в связи с непрерывной вооруженной агрессией РФ против Украины срок действия военного положения продлен до 19 февраля 2023 года.

"О никаких исключениях (праздники, выходные дни и т.д.) речь не идет. По-моему, надеяться на исключение, на 1 января 2023 года, бесполезно, даже при условии, если для ее рассмотрения соберется 6 тысяч необходимых подписей…", - говорит эксперт.

Решение об отмене комендантского часа принимает военное командование (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Согласно требованиям законодательства, введение комендантского часа

осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни людей.

Если, по мнению военного командования или военной администрации, перечисленные угрозы исчезнут, то вероятность отмены ограничений существует.

"Исчезнет ли у нас угроза 1 января 2023 года? Нельзя спрогнозировать. Поэтому вероятность отмены равна нулю. Не забывайте, что в Киеве расположены важные административные здания, это город-миллионник, куда каждый день возвращаются люди. Поэтому комендантский час необходим для безопасности жителей", - объясняет Анна.

Какая ответственность за нарушение

Юрист говорит, что на нарушителей комендантского часа могут составить протоколы по статье 185 о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

Нарушение влечет один из видов наказания:

штраф от восьми до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов

общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов

исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка

административный арест сроком до 15 суток

Наказание за нарушение закона военного положения колеблется от штрафа до лишения свободы до 15 суток (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Если нарушитель комендантского часа будет сопротивляться полиции, может

быть возбуждено уголовное производство по ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

"Также отмечу, что в Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона о введении административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения", - заключает Анна Даниэль.