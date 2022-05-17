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Мультитест замість ЗНО випускники складатимуть у Києві та ще 20 областях. Міста не розголошують

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 13:15
Мультитест замість ЗНО випускники складатимуть у Києві та ще 20 областях. Міста не розголошують Фото: визначено перелік міст для проведення НМТ
Автор: Наталія Гурковська

В Україні затвердили перелік міст, де буде проводитись національний мультипредметний тест (НМТ), який в 2022 році замінює ЗНО, що проводилось в попередні роки. Цей перелік не розголошується через можливу небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях та м. Києві. З міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюються", - розповів він.

За словами Шкарлета, з 20 травня учасники зможуть самі обрати найзручніший для складання НМТ населений пункт на своїх інформаційних сторінках.

"Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській і Херсонській областях та АР Крим", - констатував міністр.

Як повідомлялось, з'явився графік складання вступного НМТ для абітурієнтів.

Крім того, школярам дозволили пройти демонстраційний варіант вступного тесту.

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