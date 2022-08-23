Стало відомо про скарги на сервер президента через петицію щодо повернення громадянства Корбану

Українці масово відправлять скарги на сервер президента через численні проблеми, з якими стикаються ті, хто бажає підтримати петицію "Про повернення громадянства Геннадію Корбану".

Про це пише дніпровське видання Centr TV.

Мова йде про петицію "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України № 502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича", яку ініціював 12 серпня український юрист Андрій Магера.

Як знайти петицію?

Першим неприємним сюрпризом для охочих підписати петицію стало те, що шукати її потрібно "в ручну".

Не можна "забити"в пошук номер петиції, або перейти за посиланням - бо тоді неможливо проголосувати. Петицію треба шукати "в ручну".

Треба зайти на головну сторінку інтернет-представництва президента України. Далі у розділ ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ - і шукати серед усіх потрібну.

Водночас петицій на підтримку Геннадія Корбана - кілька. На думку мера Дніпра Бориса Філатова, вони створені для того, щоб заплутати людей.

"Прошу всіх небайдужих підписати петицію до Президента України "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України № 502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича", - заявив Філатов.

Що робити, якщо виникла помилка при авторизації?

За словами користувачів, щоб підтримати петицію, авторизацію потрібно було проходити мінімум 2 рази.

Крім того, з 13 серпня українці які перебувають за кордоном - не могли підписувати петицію.

Навіть якщо ти зумів зареєструватися, це не означає що можна "проголосувати". Цікаво, що 16 серпня всі перелічені проблеми з петицією були вже і в Україні.

Масові ж проблеми із завантаженням сторінки петиції розпочались з другої половини 18 серпня - коли вона набрала 12 500 голосів.

Чому зникають підписи?

Однією з самих дивних проблем з якою стикались підписанти - зникнення підписів під петицією. Це також почалось після того, як петиція на підтримку Корбана набрала більшу частину необхідних голосів.

Уважні спостерігачі помітили, що кількість підписів коливалася - то їх було 13 265, а потім 13 260 - підписи просто зникали.

Однак найстрашніше з чим стикалися українці, це блокування платіжних карток.