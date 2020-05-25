Стало відомо, коли Укрзалізниця відновить продаж квитків

В Укрзалізниці зробили заяву про квитки на поїзди та електрички (фото: РБК-Україна)

В Укрзалізниці розповіли, коли знову почнуть продавати квитки на поїзди та електрички

Укрзалізниця може відновити продаж квитків на поїзди та електрички вже найближчим часом, якщо з'являться відповідні рішення місцевих адміністрацій.

Як стало відомо Styler, на виконання постанови КМУ №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" УЗ направила офіційні запити до обласних державних адміністрацій для узгодження маршрутів курсування та направлення потягів, які повинні відновити курсування.

"Як тільки буде отримано відповіді та узгодження від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, курсування та продаж проїзних документів буде одразу відновлено", - пояснили в Укрзалізниці на сторінці в Facebook.

Зауважимо, що станом на 25 травня придбати проїзні документи на потяги не можливо. При виборі маршруту та дат, на сайті booking.uz.gov.ua з'являється повідомлення: "По заданому Вами напрямку місць немає". Не доступний також і вибір маршрутів з пересадкою.

На сайті Укрзалізниці не можна придбати квитки

До слова, нещодавно міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в рамках ослаблення карантину залізничні перевезення будуть поновлені уже з 1 червня. Зокрема, українці зможуть скористатися поїздами далекого прямування.

Також міністр розповів, чи будуть підвищувати ціни на залізничні квитки для простих українців.

Нагадаємо, що внутрішнє пасажирське сполучення було призупинене 18 березня. Квитки, придбані через Інтернет, (якщо квиток не було роздруковано в залізничній касі) можна повернути до відправлення поїзда у кабінеті користувача у розділі "Повернення квитків" після реєстрації.

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Автор: Марія Бойко