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Стало известно, когда Укрзализныця возобновит продажу билетов

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 15:15
Стало известно, когда Укрзализныця возобновит продажу билетов
В УЗ сделали заявление про билеты на поезда и электрички (фото: РБК-Украина)

В Укрзализныце рассказали, когда снова начнут продавать билеты на поезда и электрички

Укрзализныця может возобновить продажу билетов на поезда и электрички уже в ближайшее время, если появятся соответствующие решения местных администраций.

Как стало известно Styler, на выполнение постановления КМУ №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" УЗ направила официальные запросы областным государственным администрациям для согласования маршрутов курсирования и направления поездов, которые должны возобновить работу.

"Как только будет получен ответ и согласование от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, курсирование поездов и продажа проездных документов будут сразу восстановлены", - пояснили в УЗ на странице Facebook.

Отметим, что по состоянию на 25 мая приобрести проездные документы на поезда не возможно. При выборе маршрута и даты на сайте booking.uz.gov.ua появляется сообщение: "По заданному Вами направлению мест нет". Недоступен также и выбор маршрутов с пересадкой.

Стало известно, когда Укрзализныця возобновит продажу билетов

На сайте booking.uz.gov.ua нельзя купить билеты

К слову, недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в рамках ослабление карантина железнодорожные перевозки будут возобновлены уже с 1 июня. В частности, украинцы смогут воспользоваться поездами дальнего следования.

Также министр рассказал, будут ли повышать цены на железнодорожные билеты для простых украинцев.

Напомним, что внутреннее пассажирское сообщение было приостановлено 18 марта. Билеты, приобретенные через Интернет, (если билет не был распечатан в железнодорожной кассе) можно вернуть до отправления поезда в кабинете пользователя в разделе "Возврат билетов" после регистрации.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины Укрзализныця
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