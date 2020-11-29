Стало відомо, коли в Україні планують оголосити повний локдаун

Коронавірус в Україні щодня виявляють у все більшої кількості людей. Влада у спробах зупинити поширення інфекції запровадила карантин вихідного дня. Однак наразі активно обговорюють можливість його посилення, зокрема, впровадження локдауну, але такого, який буде враховувати реалії із COVID-19 в кожному регіоні.

Думки керівництва держави щодо дати розділилися і, як вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, локдаун слід оголошувати 25-26 грудня або вже з 1 січня. В ефірі телеканалу "Україна 24" він пояснив, що це саме ті дні, коли більшість підприємств не будуть працювати через свята і держава зазнає мінімальних втрат.

За його словами, на прийняття рішення стосовно карантину впливає щоденна статистика захворюваності коронавірусом в Україні. Тому, якщо кількість інфікованих буде стрімко збільшуватися, локдаун можуть навіть раніше.

"Але питання в тому, що ще цілий місяць. За цей час, якщо прогресія буде зберігатися, то просто вже не буде виходу, і доведеться локдаун робити раніше. Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо ми дотягнути - це велике питання, все залежить від роботи медиків ", - сказав Давид Арахамія.

Станом на сьогодні, за словами нардепа, в Україні вкрай високий відсоток, до 90%, запровадження повного локдауну. Але його, найімовірніше обмеження скоригують під потреби кожного регіону. Такі обмеження в уряді назвали інтелектуальним локдауном.

"Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому випадку ми зіткнемося з величезними труднощами по розвезенню людей, яким чином вони доберуться до роботи. Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі-то ця проблема (транспортна - ред.) знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей - звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці", - додав Давид Арахамія.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що в Україні точно не буде локдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

Також раніше ми повідомляли, як працюватиме громадський транспорт під час локдауну.