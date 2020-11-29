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Стало известно, когда в Украине планируют объявить полный локдаун

Автор: Анжелика Галушко

В "Слуге народа" определились с наиболее приемлемыми датами для старта локдауна

Коронавирус в Украине ежедневно обнаруживают у все большего количества людей. Власть в попытках остановить распространение инфекции ввела карантин выходного дня. Однако сейчас активно обсуждают возможность его усиления, в частности, внедрение локдауна, но такого, который будет учитывать реалии с COVID-19 в каждом регионе.

Мнения руководства государства относительно даты разделились и, как считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, локдаун следует объявлять 25-26 декабря или уже с 1 января. В эфире телеканала "Украина 24" он пояснил, что это именно те дни, когда большинство предприятий не будут работать из-за праздников и государство понесет минимальные потери.

По его словам, на принятие решения в отношении карантина влияет ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в Украине. Поэтому, если количество инфицированных будет стремительно увеличиваться, локдаун могут даже раньше.

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"Но вопрос в том, что еще целый месяц. За это время, если прогрессия будет сохраняться, то просто уже не будет выхода, и придется локдаун делать раньше. Идеально дотянуть до новогодних праздников, но сможем ли мы дотянуть - это большой вопрос, все зависит от работы медиков", - сказал Давид Арахамия.

По состоянию на сегодня, по словам нардепа, в Украине крайне высокий процент, до 90%, введения полного локдауна. Но его, скорее всего, карантин скорректируют под потребности каждого региона. Такие ограничения в правительстве назвали интеллектуальным локдауном.

"Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по розвезенню людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема (транспортная - ред.) снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей - конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике", - добавил Давид Арахамия.

Напомним, министр здравоохранения'я Максим Степанов заверил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.

Также ранее мы сообщали, как будет работать общественный транспорт во время локдауна.

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