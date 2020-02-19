Українка приголомшила мережу розповіддю про евакуацію з Китаю

Евакуація з Китаю: українка розповіла шокуючу історію (фото: колаж РБК-Україна)

Українка Анастасія Зінченко, яка знаходиться в місті Ухань, розповіла про тонкощі евакуації

Евакуація українців з Китаю почалася 19 лютого. У даний момент літак з українцями вже вилетів з Китаю. Очікується, що літак компанії Sky Up прилетить з Уханя в Україну вранці 20 лютого о 8 годині ранку.

При цьому українка Анастасія Зінченко, яка знаходиться в Ухані - джерелі коронавіруса, отримала відмову в евакуацію разом зі своєю собакою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот з Instagram

Зінченко зазначила, що проблему хоч якось вдалося зрушити з місця після резонансних інтерв'ю і неодноразових звернень в МЗС. Вона заявила, що їй дозволили взяти з собою собаку тільки за умови, що все буде відповідати санітарним нормам.

Вона зібрала необхідні документи, але українське посольство їх нікуди не передало, і відмовило в евакуації. Своє рішення вони аргументували тим, що у неї старі документи. При цьому в усьому звинувачували китайську сторону.

Анастасія Зінченко (фото: https://www.instagram.com/nastyazinchenko_)

Анастасія також розповіла про проблеми придбання продуктів харчування. Спочатку її не випускали з дому, але коли вона змогла вийти, то в магазин їй потрапити не вдалося, оскільки туди пускають тільки за спеціальними перепустками.

Дівчина зазначила, що змогла купити їжу в невеликому магазині, який знаходиться поряд з її будинком. Вона сподівається, що скоро все закінчитися, і вона разом з собакою потрапить в Україну.

Користувачі мережі також прокоментували її ситуацію, вони захопилися її вчинком і намагалися підбадьорити.

Я б теж так вчинив, сподіваюся, ти скоро будеш вдома зі своїм вірним другом;

Ваша історія це щось неймовірне! Ви супер, що боретеся за свої права і права вашої вірної подруги! Сподіваюся, що скоро ситуація вирішиться! А від МЗС іншого і не очікував;

Дякую, що не залишили собачку. Ви справжня людина!

Не засмучуйся! Впевнена що все буде добре і скоро все затихне в Ухані. Спасибі тобі, що не кинула собаку!

Друзів зраджувати не можна! Правильно зробила, що залишилася з одним, ти молодець!

Прочитала вашу історію, її жах страшно навіть уявити. Але я вас розумію, я б теж ні за що не кинула своїх тварин. Кріпіться! Я бажаю вам з Мішею сил і мужності пережити цю страшну ситуацію. Нехай у вас все буде добре;

Дівчинка тримайся. Я б так само вчинила.

Скріншоти з Instagram