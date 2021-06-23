ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Співачку МакSим ввели у штучну кому: нова інформація про стан зірки

Новость на русском →
Середа 23 червня 2021 14:45
Співачку МакSим ввели у штучну кому: нова інформація про стан зірки Фото: стало відомо про стан співачки МакЅим (facebook.com/maksim.music.ru)
Автор: Тетяна Самарук

Відомо про стан російської співачка МакЅим, яка вже декілька днів перебуває в штучній комі (медикаментозний сон) та підключена до апарату ШВЛ.

Про це повідомляє StarHit.

За словами PR-менеджера артистки Яни Богушевської, нараз співачку не збираються відключати від апарату ШВЛ. Як кажуть лікарі, зараз вони не спостерігають значних поліпшень.

Однак, лікарям вдалося збити температуру до нормальних показників.

"Стан Марини стабільний, значних поліпшень або погіршень немає. Температуру вдалося збити до нормальних показників", - розповіла Яна.

Богушевська додала, що співачку виведуть з медикаментозного сну, коли усі показники нормалізуються.

Як відомо, у співачки діагностували пневмонію та 40% ураження легенів. У лікарів була підозра, що недуга викликаний коронавірусом, проте тести показують негативний результат. Причому тричі.

Справжнє ім'я 38-річної співачки Марина Абросімова. Зараз за нею встановили цілодобове спостереження. Кожного дня лікарі проводять купу аналізів.

Співачку МакSим ввели у штучну кому: нова інформація про стан зіркиСпівачку МакSим ввели у штучну кому: нова інформація про стан зіркиСпівачку МакSим ввели у штучну кому: нова інформація про стан зіркиФото: стало відомо про стан співачки МакЅим (instagram.com/maksimartist)

Додамо, що у співачки ослаблений організм після тривалого відновлення через автомобільну аварію, в яку МакЅим потрапила влітку 2019 року. Тоді вона взяла тривалу творчу паузу і припинила виступати.Однак згодом, знову вийшла на сцену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Макsим певец
LITE
День привидів 23 червня: що заборонено робити, головні прикмети та іменинники
День привидів 23 червня: що заборонено робити, головні прикмети та іменинники