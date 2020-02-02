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У МакSim серйозні проблеми зі здоров'ям: співачка йде зі сцени

STYLERПерсони    02.02.2020 - 14:01
У МакSim серйозні проблеми зі здоров'ям: співачка йде зі сцени
МакSим йде зі сцени (facebook.com maksim.music.ru)

Співачка МакSim змушена піти у безстрокову відпустку

Співачка МакSim йде зі сцени за станом здоров'я. Травми, отримані в аварії в 2019 році, змусили артистку піти у безстрокову відпустку. Про це повідомила продюсер співачки Маргарита Соколова в соцмережі Instagram.

"На правах Генерального співачки хотіла б звернутися до вас від імені артистки і від себе особисто з заявою, яке для багатьох стане сумною та несподіваною. В зв'язку із загостренням проблем зі здоров'ям, пов'язаних з травмами, і за настійними рекомендаціями лікарів, ми прийняли рішення про відхід МакSим у безстрокову відпустку на невизначений термін, починаючи з сьогоднішнього дня ", - наголошується в повідомленні.

У МакSim серйозні проблеми зі здоров'ям: співачка йде зі сцениМакSим йде зі сцени (facebook.com maksim.music.ru)

Продюсер просить вибачення у всіх глядачів за скасовані концерти, а також просить поставитися до ситуації, що склалася, з великим розумінням і проявити повагу до артистки.

"В якості невеликої розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакSим" "Відданим" обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом", - пише Маргарита Соколова.

Нагадаємо, що співачка в 2017 році поповнила базу "Миротворця" за незаконний виступ у анексованому Росією Криму.

Також ми писали, що Анастасія Заворотнюк, яка проходить важке і складне лікування після операції, пропала з поля зору ЗМІ. Співробітники та пацієнти медзакладу будують припущення щодо того, де може знаходитися артистка, однак точних даних все ще немає.

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