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Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!

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Москва, П'ятниця 03 вересня 2021 14:49
Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші! Донька Ані Лорак навчається в елітній гімназії РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Ані Лорак, яка виїхала з України в Росію, виховує свою дочку там же. Мало того, 10-річна Софія ходить в дуже престижну і елітну школу Московської області.

У нашому матеріалі нижче читайте, у скільки Лорак обходиться навчання дівчинки і, як виглядає гімназія.

1 вересня багато зірок шоу-бізнесу публікували фотографії зі своїми чадами на День знань. Лорак не стала винятком і показала шанувальникам знімки з дочкою.

На фото вона в обнімку з Софією позує в навчальному закладі дівчинки. А навчається 10-річна дівчинка в Павлівській гімназії Московської області.

Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!Ані Лорак з донькою Софією в гімназії (фото: instagram.com/anilorak)

Скільки ж коштує навчання в такій престижній школі

На сайті гімназії вказані ціни на навчання в елітному закладі. І вони кусаються.

"Базова вартість навчання в Павлівській гімназії як для вихованців дитячого садка, так і для учнів початкової, середньої та старшої школи становить 1 475 000 рублів на рік. Перший авансовий платіж при вступі до гімназії становить 205 000 рублів для всіх ступенів навчання", - сказано на сайті.

Якщо перевести в гривні, то виходить, що рік навчання обходиться Лорак в 546 тисяч гривень. А авансовий внесок дорівнює 76 тисяч гривень. Відзначимо, що зараз дівчинці 10 років, судячи з усього вона перейшла в четвертий клас.

Що входить в навчання:

  • Профільні предметні курси та заняття за вибором
  • Основна програма навчання
  • Науково-методична підтримка проектно-дослідницької діяльності
  • Освітні подорожі та екскурсії
  • Позаакадемічні активності: творчість, мистецтво, театр, спорт
  • Всі навчальні матеріали та технічні засоби, комплект парадної форми
  • Органічне харчування, індивідуальний підхід до підбору страв
  • Медичний супровід та профілактика захворювань
  • Психологічний супровід і логопедична допомога

Як виглядає навчальний заклад

Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!

Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!Стало відомо, скільки Ані Лорак платить за навчання доньки в елітній гімназії: шалені гроші!Павлівська гімназія, де навчається донька Лорак (фото: pavlovo-school.ru)

Як ми писали раніше, розповніла Ані Лорак відфотошопила себе, але її спіймали на обмані.

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Ані Лорак
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