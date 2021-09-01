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Розповніла Ані Лорак відфотошопила себе, але її спіймали на обмані

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Середа 01 вересня 2021 08:02
Розповніла Ані Лорак відфотошопила себе, але її спіймали на обмані Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Автор: Styler

Ані Лорак вирішила прикрасити себе на знімку з Філіпом Кіркоровим. Українська співачка скористалася фотошопом і зробила себе стрункішою, але це ж фото опублікував Кіркоров тільки без фотошопу.

Дані знімки артисти виставили в Instagram.

Співачка прибрала зайву вагу на фото не тільки на руках і тулубі, але і на щоках, підкресливши своє підборіддя. Також вона погралася з кольором, і зробила шкіру більш засмаглою.

Розповніла Ані Лорак відфотошопила себе, але її спіймали на обманіСкріншот з Instagram

На фотографії, яку опублікував Кіркоров, можна побачити реальну Ані Лорак без фотошопу.

Розповніла Ані Лорак відфотошопила себе, але її спіймали на обмані

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, Ані Лорак і Сергій Лазарєв порадували своїх шанувальників. Вони вперше представили студійний ліричний трек "Не отпускай", який готували три місяці.

Презентація спільної композиції пройшла на закритті фестивалю "Нова хвиля 2021" в Сочі. Зазначимо, що до цього у артистів були спільні виступи, але ось пісні не було.

Раніше ми писали про те, що в Одесі пройшов концерт Ані Лорак. Співачка виступила в клубі "Ітака". До цього в Україні у неї не було концертів 7 років. Незважаючи на критику активістів перед концертом, виступ артистки пройшов спокійно.

Ніяких провокацій не було. Кароліна зібрала повний зал, незважаючи на дорогу ціну квитків. Перед клубом стояла велика черга її фанатів.

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