Названа причина дивної заборони для Міддлтон і Маркл

Кейт Міддлтон і Меган Маркл не можуть робити селфі – названа причина (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Жодна з герцогинь поки не порушила це правило королівського етикету

Кейт Міддлтон і Меган Маркл – дружини принців, а значить, як і їхні чоловіки, вони повинні слідувати всім правилам етикету. Строгий протокол поведінки королівських осіб включає в себе не тільки манери поведінки за столом або зовнішній вигляд, але навіть заборону на селфі з шанувальниками. Причину такої дивної заборони пояснили у виданні INSIDER.

Широко відомо, що королівська сім'я має строгий набір правил етикету та протоколу, яким вони повинні слідувати, відвідуючи публічні заходи. Деякі з цих правил, включаючи відсутність фізичного контакту з фанатами, були порушені Кейт Міддлтон і Меган Маркл у минулому. Але є ще одне дивне правило, яке жодного разу не було порушено герцогинями, - це заборона на селфи.

Грег Агнью - королівський шанувальник, який був присутній на вечірці в Букінгемському палаці в травні 2017 року, сказав INSIDER, що учасникам не дозволялося робити селфі з членами королівської сім'ї, тому що це буде розглядатися як неповага.

"Єдине, про що вони багато говорили - це про відсутність егоїзму, і причина в тому, що вони не хотіли, щоб люди поверталися спиною до королівської сім'ї і королеви. І це було дуже важливо для них", - пояснив Агнью.

Королівський шанувальник, інвестор таких компаній, як Apple, Google і Facebook, додав, що шанувальникам не дозволялося наближатися до Кейт Міддлтон і принца Вільяма, які були присутні на вечірці.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл не можуть робити селфи – названа причина (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Ти не відвертаєшся від королівської сім'ї і не намагаєшся підійти і поговорити з ними. У них були люди, які ходили навколо і заздалегідь вибирали, з ким поговорити, і ті люди, які були обрані, були розташовані стратегічно кожні сто метрів або близько того, і члени королівської родини йшли і розмовляли з однією групою людей і переходили до наступної.

Коментатор CCN Royal Вікторія раніше розповідала, що селфі "сильно збентежили" королівську сім'ю.

"Члени королівської сім'ї завжди воліли б особисте спілкування, ніж людей, які потребують селфі", - сказала вона.

"З точки зору безпеки селфи також не ідеальні, оскільки вони передбачають певну близькість", - додала вона.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон покинула Великобританію.

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