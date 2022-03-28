Стало відомо, що купують за зібрані через "Дію" гроші на армію
Фото: Що закуповують на зібрані гроші українців (Getty Images)
Після початку війни 24 лютого українці активно підтримують армію і перераховують на її потреби величезні гроші. На сьогодні через додаток "Дія" зібрано понад 200 мільйонів гривень.
Про це повідомила Мінцифра.
Всі гроші зібрані в додатку відправлені до фонду "Повернись живим". Таку суму зібрали близько 200 тисяч користувачів "Діі".
Що куплено на ці гроші:
- 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприцели, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)
- 12 206 бронежилетів
- 5660 шоломів
- 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них
- 391 мобільний роутер
- 2372 квадрокоптерів
- 11 військових безпілотних авіаційних комплексів
- 1365 ноутбуків
- 1173 смартфони (для операторів БПЛА)
- 426 телевізорів і моніторів для мобільних і стаціонарних командних пунктів
- 697 планшетів для операторів БПЛА і артилеристів
- 1158 одиниць іншої оргтехніки (комп'ютери, стаціонарні телефони, принтери, комп'ютерні миші, точки доступу тощо)
- 73 автомобілі
- 1317 генераторів для живлення
- 144 джерела безперебійного живлення
Як допомогти армії через додаток "Дія"
Зайдіть в додаток - потім виберіть "Допомогти армії" - вкажіть суму, яку хочете пожертвувати - реквізити карти - оплатити.
Як ми раніше писали, тероборона Запоріжжя отримала 500 тисяч на бронежилети та аптечки.
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