Тероборона Запоріжжя отримала 500 тисяч на бронежилети та аптечки
Сили територіальної оборони Запоріжжя отримали 500 тисяч доларів на захисну амуніцію та аптечки. Гроші до цільового благодійного фонду перерахувала компанія "Метінвест".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
На ці кошти закуплять бронежилети, кулезахисні шоломи і медичні аптечки стандарту НАТО для захисників.
"Ми об'єднуємося, щоб наблизити нашу перемогу. Армія та Сили територіальної оборони захищають мирне населення, а ми - намагаємося захистити та підтримати їх у боротьбі за суверенітет держави, нашу свободу та незалежність", - заявив керівник Центру координації гуманітарної місії "Метінвесту" у Запоріжжі, генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.
Нагадаємо, група "Метінвест" з перших днів війни підтримує Збройні сили й Сили територіальної оборони в містах присутності компанії.
Раніше компанія виділила 10 мільйонів євро на закупівлю захисної амуніції та аптечок для тероборони України. Закупівля проходить у декілька етапів: перші 3 тис. "броників" та 500 аптечок вже доставлені до українських підрозділів ТРО.