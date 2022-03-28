Стало известно, что покупают за собранные через "Дию" деньги на армию

После начала войны 24 февраля украинцы активно поддерживают армию и перечисляют на ее нужды огромные деньги. На сегодняшний день через приложение "Дия" собрано более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщила Минцифра.

Зайдите в приложение - потом выберите "Помочь армии" - укажите сумму, которую хотите пожертвовать - реквизиты карты - оплатить.

Все деньги собранные в приложении отправлены в фонд "Повернись живим". Такую сумму собрали около 200 тысяч пользователей "Дии".

Как мы ранее писали, тероборона Запорожья получила 500 тысяч на бронежилеты и аптечки.

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