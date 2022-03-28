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Стало известно, что покупают за собранные через "Дию" деньги на армию

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 15:05
Стало известно, что покупают за собранные через "Дию" деньги на армию Фото: Что закупают на собранные деньги украинцев (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

После начала войны 24 февраля украинцы активно поддерживают армию и перечисляют на ее нужды огромные деньги. На сегодняшний день через приложение "Дия" собрано более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщила Минцифра.

Все деньги собранные в приложении отправлены в фонд "Повернись живим". Такую сумму собрали около 200 тысяч пользователей "Дии".

Что куплено на эти деньги:

  • 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли)
  • 12 206 бронежилетов
  • 5660 шлемов
  • 11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним
  • 391 мобильный роутер
  • 2372 квадрокоптеров
  • 11 военных беспилотных авиационных комплекса
  • 1365 ноутбуков
  • 1173 смартфоны (для операторов БПЛА)
  • 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов
  • 697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов
  • 1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.)
  • 73 автомобиля
  • 1317 генераторов для питания
  • 144 источника бесперебойного питания

Как помочь армии через приложение "Дия"

Зайдите в приложение - потом выберите "Помочь армии" - укажите сумму, которую хотите пожертвовать - реквизиты карты - оплатить.

Как мы ранее писали, тероборона Запорожья получила 500 тысяч на бронежилеты и аптечки.

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