Стало відомо, де простяться і коли поховають Кернеса

Геннадій Кернес (фото: facebook.com/gennadykernes)

Названий час і місце прощання і похорону з Геннадієм Кернесом, який помер в ніч на 17 грудня в Німеччині після ускладнень коронавірусу.

Про це стало відомо з повідомлень місцевих ЗМІ з наради в Харківській міськраді. Вона присвячена майбутнім похоронам градоначальника.

Секретар міськради Ігор Терехов сказав, що похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер.

Катафалк з тілом мера відправлять в Харків, де його зустрінуть в аеропорту, після чого направлять в місто у супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Геннадія Кернеса будуть у Благовіщенському соборі, а церемонія прощання відбудеться у ХНАТОБі (Харківському національному академічному театру опери і балету імені М. В. Лисенка) і триватиме чотири години.

Крім того, поруч з тілом мера буде нести службу почесний караул. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

"Людина-легенда, людина, який зробила для Харкова стільки, скільки не зробив ніхто. Його воля, його самовладання, його вміння націлити на результат і успіх..."- сказав Терехов.

Нагадаємо, що про смерть Геннадія Кернеса стало відомо вранці 17 грудня. У мера Харкова зупинилося серце в ніч на четвер. Він лікувався від коронавірусу з вересня в берлінській клініці "Шаріте". При цьому Кернес був заочно обраний головою міста на третій термін під час місцевих виборів.

Раніше ми писали також, про найцікавіші факти із життя Геннадія Кернеса, який був одним з найяскравіших мерів і очолював Харків протягом десяти років.

Також повідомлялося, що про смерть Геннадія Кернеса висловилася його дружина Оксана Гайсинська. Також зворушливі слова про батька написав його прийомний син Родіон.