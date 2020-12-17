Топ фактів з життя Кернеса: чим запам'ятався епатажний мер

Геннадій Кернес помер 17 грудня (фото: facebook.com/gennadykernes)

Мер Харкова Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня від зупинки серця. Він був екстрено госпіталізований в берлінську клініку у вересні з коронавірусом і помер від ускладнень хвороби у віці 61 року.

Чим запам'ятався епатажний мер першої української столиці - читайте в матеріалі.

Чим прославився Геннадій Кернес

Геннадій Кернес очолював Харків протягом 10 років. А скандальну славу він здобув завдяки запису передвиборного відео майбутнього мера міста Михайла Добкіна, яке стало вірусним і одним з найбільш цитованих.

Мером Харкова Кернес став 18 березня 2010 року і був переобраний на останніх місцевих виборах в 2020-му. Увесь цей час політик залишався одним з найпопулярніших градоначальників країни.

Останні вибори Кернес виграв, фізично перебуваючи в німецькій лікарні протягом всієї виборчої кампанії.

Мера Харкова часто дорікали кримінальним минулим і манерами з 90-х. Довго він вважався проросійським політиком, але все змінилося в 2014-му році, коли Кернес став гарантом "українськості" Харкова і прихильником президента Петра Порошенка.

Хоча Кернеса і його сім'ю часто дорікали в корупційних схемах, він протягом десятиліття був авторитетною фігурою для багатьох харків'ян.

Кернес продовжив керувати містом з інвалідного крісла після того, як 28 квітня 2014 року близько 12 годин на нього було скоєно замах. Під час пробіжки по Бєлгородському шосе в нього вистрілили з боку лісу.

Лікарі кажуть, що отримана шість років тому рана далася взнаки тепер, коли Геннадій Кернес переніс коронавірус.

Біографія Геннадія Кернеса

Геннадій Адольфович Кернес народився 27 червня 1959 року в Харкові в єврейській родині Кернеса Адольфа Лазаревича і його дружини Ганни Абрамівни.

Після закінчення школи, згідно з офіційною біографією, "більше десяти років працював на державних підприємствах міста". Кернес працював слюсарем, розливальником молока і навіть годинникових справ майстер.

У 1986 році з початком "перебудови" пішов у бізнес. За деякою інформацією організував кооперативи, займався дрібним шахрайством. Так чи інакше, на початку 90-х Кернес провів два роки в СІЗО.

"Тоді таким чином формували загальну думку серед популярних людей в місті, а я був популярною людиною, от і опинився в місцях, не настільки віддалених", - розповідав у одному з інтерв'ю Кернес і уточнював, що після був виправданий, тобто він не вважається судимим.

Відразу після звільнення Кернес занурився в бізнес: заснував і очолив кілька торговельних і виробничих підприємств, які пізніше стали основою його бізнес-імперії. Стиль ведення бізнесу оцінювали як жорсткий і безцеремонний.

Геннадій Кернес в 2020 році (фото: facebook.com/gennadykernes)

Судячи з декларацій Кернеса, він був доларовим мільйонером. При цьому власного будинку у нього не було - харківський мер жив в одному з номерів готелю "Національ" у центрі міста, що належить йому. Він часто розповідав журналістам, що свою зарплату мера перераховує дитячим будинкам і лікарням.

Політична кар'єра Кернеса

В політиці Геннадій Кернес з 1998 року. Тоді він став депутатом Харківської міської ради. У 2002-му він навіть став секретарем міськради, але пробув на посаді всього місяць - вступивши у конфронтацію з тодішнім мером Володимиром Шумілкіним, пішов у відставку.

У 2004 році Кернес разом з Аваковим навіть брали участь у Помаранчевій революції. Але в інтерв'ю він пізніше розповідав, що друзями з Аваковим вони ніколи не були.

Під час Революції Гідності Кернес і Аваков вже були по різні боки барикад. І в замаху, і в порушенні справи (главу Харкова підозрювали у викраденні, погрозі вбивством і побитті двох учасників Евромайдана - Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова) Кернес звинуватив Авакова. Нібито таким чином він хотів помститися. Кернес навіть заявляв з приводу Авакова: "Для нього свідоцтво про мою смерть - це як подарунок до дня народження". Але доказів причетності міністра внутрішніх справ до нападу прокуратура Харківської області не знайшла.

Через місяць після початку розслідування проти Кернеса - у квітні 2014-го на нього вчинили замах - в мера стріляли під час ранкової пробіжки, в результаті чого він отримав інвалідність.

На місцевих виборах 2006 року Кернес фактично очолив виборчий штаб кандидата в мери Харкова від Партії регіонів Михайла Добкіна. Саме тоді в мережу злили відео, в якому Кернес "режисирував" передвиборчий ролик кандидата колоритними репліками на кшталт: "Міша, все переписуємо, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть". І лаявся матом.

Михайло Добкін і Геннадій Кернес

Після перемоги Добкіна на виборах мера у 2006 Кернес став секретарем міськради.

Виконуючим обов'язки мера Харкова Кернес став у 2010 році після того, як Янукович призначив Добкіна губернатором області замість Арсена Авакова. Восени того ж року кандидат від Партії регіонів Кернес переміг Авакова (який тоді керував місцевим штабом "Батьківщини" на виборах і очолив Харків. З тих пір цієї посади він уже не покидав.

Зазначимо, що тандем харківських політиків Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса розпався незабаром після 2014 року.

Поворотний момент для Кернеса у 2014 році

Спочатку Кернес різко критикував активістів Євромайдану, виступав на мітингах противників євроінтеграції у своєму місті і навіть обіцяв мобілізувати харків'ян-супротивників Євромайдану.

Кернеса навіть звинувачували у фінансуванні "тітушок", які полювали на "євромайданівців" не тільки в Харкові, але і в Києві.

Після розстрілів у центрі Києва президент Янукович прилетів саме в Харків, де повинен був відбутися з'їзд. Але в останній момент Янукович не наважився виходити на сцену з'їзду і попрямував в Донецьк.

А Кернес полетів до Женеви, де зустрівся з олігархом Ігорем Коломойським. Пізніше Коломойський в інтерв'ю розповідають, що "заспокоїв" Кернеса, пояснив йому, що він "обраний народом мер" і "давав присягу народові України".

З Женеви Кернес повернувся ніби іншою людиною, зайнявши м'яку "прокиївську" позицію і несподівано для багатьох "антимайданівців" утримався від їх підтримки, а самопроголошена "ХНР" довго не протрималася.

28 квітня 2014 року під час пробіжки на Кернеса було скоєно замах. Куля, випущена досі не встановленим снайпером, пошкодила чотири хребця, двічі пробила легеню і шлунок, зламала ребро і пошкодила наднирник харківського мера.

Він прийшов до тями через шість днів в ізраїльській клініці, куди його спішно евакуювали. З тієї пори Кернес прикутий до інвалідного крісла. Сам Кернес говорив, що розслідування замаху на нього ніяк не просувається, але неодноразово називав його замовником - міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

А Михайло Добкін говорив, що замах на мера було нібито пов'язано з переділом сфер впливу представниками кримінального світу, що переїхали до Харкова після початку бойових дій в Донбасі.

Вибори мера Харкова в 2015-му

У 2015 році Кернес виграв вибори мера Харкова, набравши близько 65% у першому ж турі. Тоді він балотувався від партії "Відродження", яку пов'язували з Коломойським.

Цікаво, що Геннадій Кернес підтримав Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року, однак залишався переконаним противником ініційованої ним декомунізації.

Однак Порошенку ця підтримка не допомогла - вибори в Харкові виграв Володимир Зеленський. І хоча Кернес негайно відрікся від альянсу з вже колишнім главою держави, відносини з Зеленським не налагодилися.

На виборах 2020 Зеленський підтримував харківського губернатора Олексія Кучера, але Кернес, який вже тоді був на лікуванні в Німеччині, виграв гонку з результатом 60%, ставши мером Харкова в третій раз.

Секрети популярності Кернеса в місті прості. За роки його мерства Харків помітно погарнішав. Приїжджі з інших міст, насамперед Києва, звертають увагу на чистоту і освітленість його центральних вулиць, символами Харкова стали фонтани і парки.

Цікаво, що знайшов своїх шанувальників і авторитарний стиль менеджменту: мемом локального масштабу стала фраза "Сучий пес, я тебе на нуль помножу", якою мер кілька років тому "виховував" голову Харківміськліфту на відкритій для преси нараді комісії з надзвичайних ситуацій.

А до недоліків міської влади зразок поганого стану комунальної інфраструктури та медицини, надмірної закредитованості міста чи звинувачень у корупції харків'яни ставилися поблажливо: де, мовляв, зараз немає проблем.

Дружини і сини Геннадія Кернеса

Про особисте життя Геннадія Кернеса відомо не так багато. В одному з інтерв'ю він казав, що у нього три сини. Старший Кирило, 38 років, народився в шлюбі з Оксаною Василенко (1982-1985). Другого сина Данила Кернесу народила Галина Привалова, але офіційно вони одружені не були. Йому зараз 32 роки.

Геннадій Кернес з сім'єю

Кирило і Данило - сини Кернеса

Третім сином Кернес очевидно називає 26-річного пасинка Родіона Гайсинського - сина його останньої дружини Оксани Гайсинської.

Крім того, судячи з інформації ЗМІ у Геннадія Кернеса є четверо онуків.

Оксана Гайсинська з Геннадієм Кернесом після його поранення у 2014 році (фото: instagram.com/oksanag2406)

Нагадаємо, що на місцевих виборах Геннадій Кернес знову виграв вибори мера Харкова. На першій сесії міської ради він отримав повноваження, але засідання пройшло без нього.

Раніше смерть Кернеса підтвердив його пасинок Родіон Гайсинський, а дружина мера Харкова Оксана показала рідкісне фото з ним і написала зворушливу публікацію в мережі.