Випив чарочку горілки з перцем: спливли фото поїздки принца Філіпа в Київ

Принц Філіп помер 9 квітня напередодні свого сотого ювілею. Чоловік Єлизавети II прожив дуже насичене життя, був різким на слівце і грубуватим, а в 1973-му він пив горілку з перцем в столиці України.

Недавно спливли архівні фото того самого дня, коли герцог Единбурзький відвідав українську столицю, пишуть Факти .

Аж 48 років тому чоловік королеви Великобританії разом з єдиною донькою принцесою Анною приїхав у Київ. Тоді королівській персоні було 23 роки і вона любила кататися верхи.

У вересні 1973-го столиця приймала чемпіонат Європи з кінного спорту, а дочка британської королеви - пристрасна любителька коней і досвідчена наїзниця. Батько приїхав, щоб підтримати дочку в її спортивних починаннях.

Повідомляється, що враження від поїздки у Його Високості були хорошими. Знайомився він з Києвом досить своєрідно: сідав на приватний літак і цілу годину літав над містом.

Фото: Принц Філіп у Києві, ліворуч на фото (facebook.com/chlek.khina)

"Добре вивчивши з висоти планування міста, герцог зазначив, що столицю радянської України поділяє на дві частини прекрасна річка, а пляжі в центрі мегаполісу - це саме по собі диво!" (Із спогадів колишнього голови Київського міськвиконкому Володимира Гусєва).

Принц зацінив тоді наші національні страви - борщ з пампушками і котлети по-київськи.

"В перерві між змаганнями ми обідали в ресторані "Прага" на ВДНГ. Принцу Філіпу сподобалися український борщ з пампушками і котлети по-київськи. За обідом він символічно випивав чарочку горілки з перцем", жартівливо примовляючи: "найкращі келихи - довгі. Найкращі тости короткі", - розповідав Гусєв.

Фото: Володимир Гусєв показує принцу Філіпу Київ (fakty.ua)

Герцога поселили в резиденції по вулиці Рози Люксембург (в наш час - Липська), навпроти готелю "Київ". А його дочка Анна разом з членами англійської команди зупинилися в готелі "Москва" (тепер - "Україна").