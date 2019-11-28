Єлизавета II готова зректися престолу: названий наступник і дата відставки

Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева Великобританії збирається передати повноваження своєму наступнику

Королева Єлизавета II в найближчому майбутньому планує піти у відставку, передавши британський престол своєму безпосередньому наступнику - синові принцові Чарльзу. За даними західних ЗМІ, монарх вже почала неофіційну передачу справ 71-річному принцу Уельському.

Передача повноважень може відбутися вже через півтора роки, коли 93-річній королеві виповниться 95 (Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року). Таким чином, коронація Чарльза може відбутися вже навесні 2021 року.

"Її Величність пам'ятає про свій вік і хоче переконатися, що, коли прийде час, передача корони пройде без будь-яких перешкод", - пише таблоїд The Sun з посиланням на наближену до королеви людину.

Кейт Міддлтон і Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

На доказ цього наводять факт, що принц Чарльз все частіше став замінювати правлячого монарха на офіційних заходах.

Тим не менш, у Британії подейкують, що наступним королем може стати 37-річний принц Вільям. У той же час, наближені до королівської сім'ї впевнені, що Єлизавета не обділить старшого сина, хіба що він сам відмовиться від влади на користь сина.

Єлизавета II вже побила всі рекорди за тривалістю правління британським престолом, в 2015 обійшовши королеву Вікторію. Британський монарх зійшла на престол 6 лютого 1952 році, коли їй було 25 років, і править вже 67 років.