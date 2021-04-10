Стало известно, отречется ли Елизавета II от престола после смерти мужа

Смерть принца Филиппа сделала 94-летнюю королеву Елизавету II вдовой, и появились слухи, что монарх может отречься от британского престола. Историки королевской семьи прокомментировали эту информацию.

Эксперты считают, что королева будет главой государства как можно дольше, ведь при коронации она согласно традиции дала клятву служить британскому народу до последнего вздоха.

Историки королевской семьи предполагают, что даже смерть любимого супруга, с которым они прожили в браке 73 года, решение Елизаветы II не изменит.

"Есть все основания считать, что она в добром здравии, так что при удачном стечении обстоятельств королева продолжит быть главой государства как можно дольше", - такое заявление сделал историк королевской семьи Хьюго Викерс.

Исследователь королевской династии Виндзоров Роберт Лейси придерживается такого же мнения, но перемены все же возможны, говорит он.

"Королева может слегка отойти от дел. Но королева точно останется на троне", - заявляет эксперт.

Отметим, что Елизавета II является религиозным человеком, посему она, как глава англиканской церкви, относится к своей клятве о правлении до последнего вздоха, которую она дала при коронации, как к нерушимой.

Королева Елизавета II возглавила британскую монархию 2 июня 1953 года в возрасте 25-ти лет.

Фото: Королева Елизавета II и принц Филипп в день коронации (Getty Images)