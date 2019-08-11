Що він собі дозволяє? Принц Гаррі почав зривати злість на співробітниках

Принц Гаррі зривається на співробітниках (фото: Getty Images)

На герцога Сасекського скаржаться його секретарі та помічники

Принц Гаррі почав зриватися на своїх співробітників. Фанати вважають, що подібна поведінка пов'язана з впливом Меган Маркл. Про це повідомляє видання Express.

Ще рік тому характер принца Гаррі був легким і веселим. Він рідко сварився з друзями і ніколи не дозволяв собі грубо поводитися зі слугами та помічниками. Однак після весілля з Меган Маркл принц помітно змінився.

Знайомі кажуть, що герцог став таким же конфліктним, як і його дружина. До речі, останнім часом Меган Маркл відгородилася від критики і перестала на неї реагувати, а принц Гаррі, навпаки, став більш різкий.

Принц Гаррі зривається на співробітниках (фото: Getty Images)

Якщо раніше принц намагався дивитися з посмішкою на всі випади, то тепер він постійно переглядає всі ЗМІ і заводиться від кожної дрібниці. Він бачить натяки на критику навіть там, де її немає. А натрапивши на черговий негатив, щоразу починає шукати винних і зривається на співробітниках.

Нагадаємо, що Меган Маркл змушує принца Гаррі ревнувати. Принц Гаррі не хотів терпіти екранних поцілунків своєї дружини, тому герцогиня Сассекська була змушена закінчити кар'єру актриси.

Ми писали, що принц Гаррі помітно облисів після народження сина.

Нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.