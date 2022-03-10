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За час війни Росію покинули 100 американських компаній-гігантів

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Вашингтон, Четвер 10 березня 2022 07:06
За час війни Росію покинули 100 американських компаній-гігантів Фото: за час війни Росію покинули 100 американських компаній-гігантів (facebook.com/oksana.markarova)
Автор: Артур Родивилов

За два тижні російські ринки покинули близько 100 американських компаній-гігантів. Посол України в США Оксана Маркарова подякувала їм за демонстрацію морального лідерства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

За словами дипломата, рішення про повне припинення подальших інвестицій, закриття або вихід з російського ринку прийняли такі гіганти, як Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks і багато інших.

"Кожне рішення компаній покинути ринок країни-терориста, що розв'язала загарбницьку війну і здійснює військові злочини в Україні щодня, є перемогою принципів і переконань над жадібністю. Спасибі цим компаніям за вибір сторони добра, за небажання заплямувати свою репутацію кров'ю невинних українців, за підтримку України", - написала вона.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України опублікувало список компаній, які вирішили залишитися працювати на російському ринку після початку війни проти України.

Раніше ми повідомляли, що Philip Morris International зупиняє інвестиції і згортає виробництво в Росії.

Також ми писали, що Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

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