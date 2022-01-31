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Єлизавета II випустила власний кетчуп: інгредієнти беруться з резиденції королівської сім'ї

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Британія, Понеділок 31 січня 2022 17:51
Єлизавета II випустила власний кетчуп: інгредієнти беруться з резиденції королівської сім'ї Колаж РБК-Україна: Єлизавета II випустила власний кетчуп і соус
Автор: Роман Мирончук

Королева Великобританії Єлизавета II випустила власний бренд приправ, включаючи томатний кетчуп і коричневий соус, який схожий на соус для стейків.

Про це повідомляє People.

Продукцію вироблятимуть з інгредієнтів, вирощених в резиденції королівської сім'ї в Сандрінгемі.

Кетчуп, який позиціонується як "ідеальний для сніданку або будь-якого часу дня", приправлений фініками, яблучним соком і спеціями, а коричневий соус містить оцет і різні спеції.

Приправи також мають королівську ціну: понад 9 доларів за скляну пляшку в 295 гр.

Єлизавета II випустила власний кетчуп: інгредієнти беруться з резиденції королівської сім'ї

Єлизавета II випустила власний кетчуп та соус (credit: BAV MEDIA / SPLASHNEWS. COM)

Хоча на перший погляд запуск свого кетчупу і соусу може здатися несподіваним, кажуть, що королева обожнює гамбургери, тому королівська кухня, ймовірно, повна приправ.

Однак колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді сказав, що монарх любить особливі бургери, в яких немає булочки. Їх їдять ножем і виделкою, і подають з журавлиною, а не з кетчупом.

Цікаво, що в 2020 році Букінгемський палац випустив власний джин, багато інгредієнтів якого надходять прямо з заднього двору лондонського будинку королеви Єлизавети.

Після чого вийшов джин, вироблений в маєтку Сандрінгем, в який входить хурма шарон. Її вирощують в королівській теплиці. Джин також містить листя мирта, вирощеного в Королівському маєтку.

Нагадаємо, Єлизавета II позбавила сина звань і королівського покровительства через справу про згвалтування.

Ми також писали про те, що названий напій, що продовжує життя, який п'є Єлизавета II.

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Великобританія Єлизавета II
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