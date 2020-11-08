Українцям розповіли про нові правила і штрафи за неносіння масок

Люди в масці (фото: РБК-Україна)

В Україні вводять штрафи за відсутність маски в громадських місцях

У п'ятницю, 6 листопада, Верховна Рада прийняла закон, який вводить новий штраф за неносіння маски в громадських місцях та громадському транспорті. Після того, як він набере чинності, за порушення закону українцям доведеться заплатити від 170 до 255 гривень.

Такий штраф зможуть накладати відразу ж на місці поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у своєму зверненні в Facebook.

При цьому дані штрафи не відносяться до осіб, які не досягли повноліття, а також до тих, хто не носить маски на вулиці.

Denis Malyuska: Застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину було... Posted by Міністерство юстиції України on Sunday, November 8, 2020

Зазначимо, що зараз в Україні існує єдиний штраф за порушення будь-яких правил карантину. Він становить від 17 до 34 тисяч гривень. Влада вважає, що це занадто великий штраф за неносіння масок у громадських приміщеннях.

Нагадаємо, відомий ізраїльський лікар жорстко звернувся до людей через маски. Він записав відео і закликав людей не порушувати правила і рекомендації медиків. Він заявив, що у всьому світі захворіло вже понад 1 200 000 осіб.

Ми також писали про те, що в Києві вводять жорсткий контроль карантину в метро. Працівники "Муніципальної охорони" почнуть перевіряти пасажирів на станціях, перонах та в вагонах метро.