Стало відомо, як виглядатиме новий Samsung Galaxy S11

На 2020 рік Samsung запланував запуск нової лінійки смартфонів Samsung Galaxy S11, що включатиме три моделі: S11e, S11 та S11 Pro. Журналісти отримали рендери однієї з моделей, про що повідомляє видання OnLeaks.

Найбільша зміна стосуватиметься основної камери - на задній панелі буде розміщено прямокутний модуль з п’ятьма датчиками та спалахом. Сама задня панель буде виготовлена зі скла.

Samsung Galaxy S11 виглядатиме приблизно так (фото: 91mobiles.com)

Датчики камери відповідатимуть за ширококутні та ультраширокі фото, телеоб’єктив, четвертий - датчик руху. Призначення п’ятого з датчиків компанія-виробник поки не розголошує. Журналісти припускають, що це буде супер-телеоб’єктив, оскільки новий телефон повинен мати 5-кратний оптичний зум.

Основна камера ймовірно матиме 108-мегапіксельний датчик. Це вже не перший телефон з такою камерою - як ми вже писали, Mi Note 10 від Xiaomi має такий же сенсор.

На передній панелі згори розташовано селфі-камеру. Датчик відбитків пальця буде розміщено посередині екрану, за аналогією з Galaxy Note 10.

Серед інших технічних характеристик варто згадати такі:

частота оновлення екрану 120 Гц,

чіпсет Snapdragon 865 або Exynos 990 (відрізняється для різних країн),

екран діагоналлю 6.3 дюйми (S11e), 6.7 (S11) та 6.9 (S11 Pro) дюймів,

розміри: 161.9 х 73.7 х 7.8 мм,

операційна система: Android 10,

8 ГБ RAM,

256 ГБ вбудованої пам’яті.

Samsung Galaxy S11 виглядатиме приблизно так (фото: 91mobiles.com)

Нові смартфони очікуються на ринку з 25 лютого 2020-го, приблизна ціна на модель S11 складатиме $1000.

Нагадаємо, що раніше Xiaomi випустила смартфон з рекордною камерою.