Samsung представив концепцію нового гнучкого смартфона

Фото: гнучкий смартфон Galaxy Fold (gagadget.com)

В компанії планують створити смартфон, який можна буде згинати двічі

Південнокорейська компанія Samsung представила концепцію нового сгибаемого смартфона, який розробники планують зробити більш компактним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Відповідно до нової концепції, гнучкий смартфон отримає можливість двічі складатися навпіл. При цьому в компанії не повідомили ні назви моделі, ні передбачуваної дати виходу смартфона.

"Цей абсолютно новий форм-фактор, який ми зараз вивчаємо, не тільки легко поміщається в кишені, але і змінює спосіб використання телефону", - повідомив керівник дослідницької групи Samsung з розробки та дизайну Хесун Чжон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 вересня Samsung випустив у продаж гнучкий смартфон Galaxy Fold, який був поліпшений після повідомлень про проблеми з захисною плівкою. Зокрема, розширено захисний шар плівки. Вартість смартфона становить 1 тис. 980 дол.

Також повідомлялося, що Samsung планує випустити новий сгибаемый телефон, , який повинен мати менший екран і стати більш тонким, ніж Galaxy Fold. Вихід другої моделі сгибаемого смартфона запланований на початок 2020 року.