ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Xiaomi презентує перший в світі смартфон з камерою на 108 Мп

Новини » Телеком & IT    29.10.2019 - 15:30
Xiaomi презентує перший в світі смартфон з камерою на 108 Мп
Фото: офіс Xiaomi в Пекіні (cnbc.com)

Модель смартфона Xiaomi Mi Note 10 стане першим з камерою на понад 100 Мп

Китайська компанія Xiaomi анонсувала вихід першого в світі смартфона з роздільною здатністю камери в понад 100 мегапікселів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Xiaomi Twitter.

Повідомляється, що найближчим часом компанія презентує смартфон Mi Note 10 з камерою на 108 Мп. Камера буде складатися з п'яти модулів і дозволить кадрувати зображення без втрати якості зображення.

Очікується, що смартфон буде працювати на однокристальних системі SoC Snapdragon 855 або 855+.

Xiaomi презентує перший в світі смартфон з камерою на 108 Мп

Про точну дату виходу смартфона не повідомляється, але раніше Xiaomi повідомляла, що першим смартфоном з камерою на 108 Мп стане Mi CC9 Pro, вихід якого був запланований на 5 листопада.

Нагадаємо, 28 жовтня Apple презентувала нові бездротові шумоподавлюючі навушники AirPods Pro. У продаж навушники надійдуть 30 жовтня. Повідомляється, що навушники будуть працювати без підзарядки 4,5 години.

Також РБК-Україна повідомляло, що Huawei запланувала старт продажів сгибаемого смартфона Mate X на 15 листопада. Вартість першого сгибаемого смартфона Huawei Mate X стартує від 2,4 тис. доларів.

Microsoft відновить випуск смартфонів Xiaomi представила новий флагман з підтримкою 5G
Новини України Xiaomiсмартфон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся