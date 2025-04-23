Голос, который не перепутаешь. SHUMEI даст концерт под открытым небом в Киеве: где и когда

25.04.2025

Артист с одним из самых узнаваемых голосов современной украинской сцены SHUMEI сыграет концерт под открытым небом в Киеве.

Когда и где состоится концерт SHUMEI в Киеве

Олег Шумей даст большой сольный концерт 25 апреля в Osocor Residence. Во время концерта будут собираться средства на нужды ВСУ и других оборонных подразделений. Именно концертом SHUMEI резиденция открывает новый сезон концертных действ.

Билеты на концерт Шумея, стоимость которых стартует от 500 грн, можно приобрести по ссылке на сайте Kontramarka.ua.

Вечер пройдет в безопасном формате: с укрытиями и генератором.

Ради каких песен надо посетить концерт SHUMEI в Киеве

После взрывного альбома "Комета", хитов с Тиной Кароль и Златой Огневич, сотрудничества с группой Океаном Ельзи и саундтрека к фильму "Малевич" - SHUMEI продолжает удивлять.

Его музыка - это всегда немного больше, чем просто песни. Это - цепляющие истории и голос, который хочется слушать на репите.

ТІНА КАРОЛЬ & SHUMEI - "Дзвони"



SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"



SHUMEI - "Цілуй"



DOMIY & SHUMEI - "Не пройде"



SHUMEI - "Волосся"