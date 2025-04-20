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"На вес золота": Тина Кароль озвучила советы, которые дала бы сама себе в прошлом (видео)

Воскресенье 20 апреля 2025 08:14
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"На вес золота": Тина Кароль озвучила советы, которые дала бы сама себе в прошлом (видео) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль решила рассказать, какие советы она дала бы сама себе, если бы могла обратиться к себе в прошлом. Ее слова поразили фанов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео из Instagram Кароль.

Так, певица заявила, что советовала бы себе не быть скромной и знать себе цену. Кроме этого, Кароль отметила важность уметь вовремя отказывать и не соглашаться с тем, что не нравится.

"Скромность - сестра бедности. Вы должны знать себе цену, научиться говорить "нет". Нас всегда учили говорить "да", быть вежливыми и так далее. Научиться говорить "нет"! Это золотое слово", - пояснила Тина.

Кроме этого, звезда разрушила все клише о том, что все новое обречено на неудачу. Кароль отметила, что люди должны слушать свою интуицию.

"Доверять своей интуиции. Всегда находятся советы, правила, "так не делали", "так нельзя делать", "такого не бывает" - это "любимое" мое. Доверяйте своей интуиции. Если к вам пришла какая-то идея - значит, вы в состоянии ее реализовать", - советует певица.

А еще Кароль призналась, что посоветовала бы себе в прошлом не отказываться от того, что может принести пользу. По словам звезды, не стоит слушать наставления о том, что надо в чем-то себя ограничивать.

"Самое главное. Когда дают что-то, всегда говорили: "Та, откажись, будь скромная" и так далее. Если дают - бери! Если предлагают - соглашайтесь! Если чувствуете, что это принесло бы вам пользу", - резюмировала певица.

Советы Кароль поразили ее фанов. Кроме этого, в комментариях появился MELOVIN, который отметил, что слова Тины - "на вес золота". Также пользователи пишут:

  • "Очень все метко сказано"
  • "Золотые слова. всегда прислушиваюсь к вашим советам, потому что они на самом деле самые ценные"
  • "Не умею вообще говорить людям "нет", но прислушалась к вашим словам и задумалась, спасибо за такие меткие слова"
  • "Абсолютно согласна!"
  • "Действительно, самое сложное - научиться говорить "нет", потому что не учили. А учили молчать и со всем соглашаться, потому что так вроде правильно".

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