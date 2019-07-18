Стала відома зарплата Зеленського: премію не видали

Володимир Зеленський у червні 2019 року заробив на посту президента України 28 тисяч гривень. Про це пише УНН з посиланням на Державне управління справами.

У відомстві нагадали, що з моменту вступу на пост глави держави Зеленський отримав уже дві заробітні платні. Перші гроші президент отримав за кілька днів роботи у травні (інавгурація Зеленського на пост президента відбулася 20 травня). Сума, яка була нарахована Володимиру Олександровичу, склала 12 727 гривень. А у червні президент напрацював на 28 тисяч.

У ДУС додали, що жодних складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові не встановлено.

При цьому, з нарахованої зарплати Зеленським було сплачено податки та збори згідно з чинним законодавством: у травні - 2 481 гривні, у червні - 5 460 гривень.

Зауважимо, що середня заробітна плата в Україні в травні складала 10 239 гривень. У той час українці, які працюють в Києві, отримують в середньому трохи більше 15 тисяч гривень.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський відзначився черговим конфліктом під час свого візиту в Миколаїв.